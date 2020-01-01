مال وأعمال

رغم التوترات الجيوسياسية التي مرت بها دول المنطقة وتذبذب أسعار النفط وتداعيات الحرب التجارية الأميركية- الصينية على الاقتصاد العالمي بشكل عام والخليجي بشكل خاص، جاءت محصلة أداء الاقتصاد الكويتي بدرجة «امتياز»، حيث تمكنت البورصة من تحقيق مكاسب سوقية رأسمالية قدرها 7.3 مليارات دينار، استحوذت أسهم البنوك فيها على نصيب الأسد بقيمة اقتربت من حاجز 6 مليارات دينار ما يعادل 81 في المئة من إجمالي تلك المكاسب وهو أرقام تقريبية توقعتها «النهار» منتصف ديسمبر الحالي. ومع ترقية بورصة الكويت إلى الأسواق الناشئة بنهاية العام المالي الحالي من المتوقع دخول ما يقارب من 3 مليارات دولار على وقع الترقية لمؤشر MSCI بنهاية العام وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع بمزيد من الاستثمارات الأجنبية في السوق وتشجيع الشركات الحكومية والعائلية للإدراج في السوق.

ومع انتهاء عام 2019، أنفقت الكويت قرابة 30 مليار دينار على مشاريعها التنموية في 10 سنوات، اقترب فيها الانفاق على المشاريع التنموية في الفترة المنتهية من 2019 وفق الأرقام الرسمية الصادرة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من حاجز المليار دينار بالغة 900 مليون دينار من إجمالي 3.3 مليارات رصدتها الحكومة لمشاريعها التنموية للعام المالي الحالي. وقد استحوذت قطاعات البنية التحتية والقطاع الصحي ومشاريع الصناعة النفطية على نصيب الأسد من الانفاق على تلك المشاريع. وعلى الرغم من تواضع الحصاد التنموي، إلا أن الحكومة قامت خلال العام الحالي بابرام العديد من التشريعات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز الانفاق الرأسمالي والعمل على حل المعوقات الإدارية والمالية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الكويت والتي كان من بينها : قانون التأمين ومزاولة مهنة مراقبي الحسابات وقانون الشركات، مع التوقعات بتمرير قوانين اقتصادية خلال 2020 وذلك في إطار تحقيق رؤية كويت جديدة 2035.

