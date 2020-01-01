مال وأعمال

بانتهاء ديسمبر الحالي، انتهى الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2019/2020، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر ديسمبر نحو 66 دولارا، وهو يزيد عن نحو 10.5 دولارات للبرميل عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة والبالغ 55 دولارا، وبلغ معدل سعر برميل النفط للشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية نحو 65 دولارا، وهو أدنى نحو 15 دولارا، عن سعر التعادل في الميزانية البالغ 80 دولارا وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% من إجمالي الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، ويزيد بحوالي 10 دولارات عن سعر الأساس في الميزانية بإجمالي 5.4 مليارات دولار خلال الشهور الـ9 الأولى من السنة المالية الجارية، حيث تقوم الكويت بتصدير ما يصل مليوني إلى برميل من إجمالي الإنتاج البالغ 2.7 مليون برميل يومياً وفقاً لاتفاق خفض الإنتاج لدول «أوبك +».

وانخفض سعر برميل النفط الكويتي 7 سنتات ليبلغ 68.97 دولارا مقابل 69.04 دولارا في اليوم السابق.

وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط في آخر أيام العام ولكنها تتجه لتسجيل أكبر زيادة سنوية منذ 2016 مدعومة بتراجع حدة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وخفض الإمدادات.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في عقود مارس وهو شهر أقرب استحقاق الجديد، إلى 66.52 دولارا للبرميل بانخفاض 15 سنتا أو 0.2 في المئة بحلول الساعة 0716 بتوقيت غرينتش. وأغلق عقد برنت تسليم فبراير شباط يوم الاثنين على 68.44 دولار للبرميل. وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم فبراير شباط 19 سنتا ما يعادل 0.3 في المئة إلى 61.49 دولارا للبرميل.

وارتفع برنت نحو 24 في المئة في عام 2019 وزاد الخام الأميركي 35 في المئة.

ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل أكبر مكسب سنوي في ثلاثة أعوام بفضل انفراجة في محادثات التجارة الأميركية الصينية وتعهدات خفض الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

