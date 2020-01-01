مال وأعمال

قال رئيس مجلس الإدارة في شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات أحمد الزبن، إن الشركة ستتسلم 12 طائرة ايرباص جديدة من طراز A320 neo خلال العام 2020، وأن هذه الطائرات مؤجرة بالكامل.

وأفاد الزبن في تصريحات على هامش عمومية الشركة بأن الشركة لديها عقد مع شركة بوينغ لشراء 40 طائرة من طراز 737 ماكس، وأنه كان من المتوقع أن تتسلم خلال 2019 نحو 3 طائرات منها، إلا أن قرار إيقاف تحليق ذلك الطراز حال دون استلامها و تأجيرها، لافتا إلى أن تحديد الأثر المالي لهذه الطائرات على الشركة سابق لأوانه في الوقت الراهن، خصوصا وأن واقع إيقاف تلك الطائرات عن التحليق هو أمر سائد عالميا ويطال الشركة المصنعة وشركات الطيران وشركات تأجير الطائرات. وتوقع أن يكون تأثير إيقاف تلك الطائرات على ألافكو غير كبير خصوصا اذا تمت مقارنة عدد الطائرات التي لم تستلمها الشركة مقارنة بأسطولها المؤجر والذي يصل عدده إلى نحو 72 طائرة، منوها إلى خصوصية عقود الشركات مع بوينغ، إذ لا يتشابه عقد ألافكو مع عقود شركات أخرى، مبينا في الوقت ذاته أن الشركة ما زالت في مناقشات مفتوحة مع بوينغ للوصول إلى حلول بخصوص عقدها، مشيرا إلى أن الشركة ستفصح عن أي تسوية تصل إليها في هذا الشأن، وأكد الزبن على أن الشركة لديها خطط التحوط لأي احتمالات في هذا الشأن، وفي سوق التأجير عموما إذ يعتبر التحوط ركيزة رئيسة من سياسات الشركة المالية. وقد أقرت عمومية الشركة تمويل وشراء وتأجير الطائرات في اجتماعها الذي انعقد، أمس، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 8 في المئة أرباحاً نقدية سنوية، بواقع 8 فلوس للسهم وبقيمة 7.62 ملايين دينار.

