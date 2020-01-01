مال وأعمال

كشفت شركة البترول الوطنية عن استكمالها جميع الاستعدادات التشغيلية واللوجيستية التي تمكنها من إنتاج وقود السفن منخفض الكبريت المطابق للمواصفات العالمية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع، الناطق الرسمي للشركة عبدالله فهاد العجمي، إن الشركة ستبدأ بحلول شهر يناير 2020 تطبيق مجموعة من الاشتراطات والمعايير المتشددة التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية، ما يجعل منتجها من هذه المادة متوافقا مع متطلبات السوق العالمية.

ونوه إلى أن المنظمة كانت قد أقرت اخيرا خفض نسبة الكبريت في وقود السفن من 2.5% الى 0.5%، وهو خفض حاد يعد الأول من نوعه منذ سنوات، مشيراً إلى أن هذا التوجه الجديد وضع المنتجين أمام تحدٍ كبير، إذ توجب عليهم القيام بعمليات تطوير وتحديث واسعة لوحدات الإنتاج، لكي تتمكن من مواكبة المواصفات المطلوبة.

وأكد العجمي أن «البترول الوطنية» حققت إنجازاً مهنياً بنجاحها في تطوير منشآتها وجعلها قادرة على إنتاج الوقود منخفض الكبريت بمواصفات بيئية وفنية عالية تجاوزت المواصفات المطلوبة، منوهاً إلى أن الشركة تعد بذلك من أوائل المنتجين العالميين الذين أعلنوا عن قدرتهم التصنيعية على إنتاج هذا النوع من الوقود ذي الجودة والقيمة السعرية العالية.

