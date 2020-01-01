مال وأعمال

رغم قدرتهم الهائلة على الإنفاق بشكل كبير، إلا أن بعض الشخصيات فائقة الثراء من المليارديرات ما زالوا يتمسكون بعادات مقتصدة، فالعديد منهم لا يرتاد مطاعم شهيرة حاصلة على نجمة «ميشلان» (وهي سمة مميزة لجودة ورقي المطاعم)، لكنه يفضل تناول وجبات في «ماكدونالدز». ووفقاً لـ «سي إن بي سي»، فإن عدسات الكاميرات التقطت المدير التنفيذي لـ«فيسبوك» والملياردير الأميركي «مارك زوكربيرج» وهو يشتري وجبة من «ماكدونالدز» في العاصمة الإيطالية «روما». كما أن المستثمر والملياردير الشهير «وارن بافيت» لا يزال يفضل تناول الطعام في «ماكدونالدز» ويرتاده يومياً لتناول الإفطار، ولا ينفق أكثر من 3.17 دولارات فقط. ولا يذهب «بافيت» وحده إلى «ماكدونالدز»، بل إنه في بعض الأحيان يصطحب صديقه الملياردير والمؤسس الشريك لـ«مايكروسوفت» (بيل جيتس) لتناول وجبات في أحد مطاعم الشركة، وحصل الرجلان على بطاقات لتناول وجبات مجانية. وليس المليارديرات وحدهم من يفضلون تناول الطعام في «ماكدونالدز» وحصلوا على بطاقات ذهبية للحصول على وجبات مجانية، بل هناك أيضاً مشاهير مثل الممثل «روب لوي»، كما التقطت صور للرئيس الأميركي «دونالد ترامب» وهو يقدم وجبات من نفس الشركة لضيوف في البيت الأبيض أو وهو يتناولها بنفسه وبلغ الأمر إلى الإشادة بهذا النوع من الأطعمة. ويرى محللون أن تمسك بعض المليارديرات بتناول وجبات ذات كلفة طفيفة في «ماكدونالدز» يرتبط بعادات بدأت معهم منذ الصغر حتى صاروا شخصيات مقتصدة، ولا يتعلق الأمر بحجم ما يمتلكونه من ثروات.

