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مال وأعمال

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ربط خدمة نقاط البيع بين الكويت والسعودية


أعلن بنك الكويت المركزي عن الانتهاء من ربط أجهزة نقاط البيع في كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية من خلال الشبكة الخليجية، ما يتيح لعملاء البنوك سداد ثمن مشترياتهم في البلدين مباشرة عبر شبكة المدفوعات الخليجية بدلا من استخدام الشبكات العالمية بداية من يناير2020، وذلك بعد أن تم في وقت سابق ربط خدمة نقاط البيع مع كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر وذلك في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تطوير البنية التحتية لنظم الدفع وتوظيف أحدث النظم والتقنيات المتبعة عالميا في هذا المجال، وسعيا إلى تطوير الخدمات المصرفية المقدمة لعملاء البنوك. جاء ذلك في تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل الذي أشار إلى أن هذه الخطوة ستوفر مجموعة من المزايا للعملاء، حيث سيستفيد حاملو البطاقات المصرفية الصادرة من البنوك سواء في دولة الكويت أو المملكة العربية السعودية، من انخفاض الرسوم المصرفية المحتسبة على مشترياتهم بالإضافة إلى انخفاض قيمة فرق العملة وذلك عند تحويل كلفة الشراء إلى العملة المحلية.


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