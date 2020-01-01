مال وأعمال

نظمت شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل»، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، مجموعة من البرامج التدريبية المختلفة لموظفيها، ضمن اطار سياسة رفع كفاءة الموظفين وصقل مهاراتهم وتطوير خبراتهم بهدف تقديم أرقى الخدمات والمنتجات للعملاء.

وجرى تنظيم البرامج التدريبية في مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير على مدار أسبوع كامل.

وشملت الدورات التدريبية مواضيع مختلفة مثل «مهارات في مجال خدمة العملاء»، و«اساسيات التامين ووثائق التامين» وغيرها من المحاور المهمة التي تسهم برفع كفاءات الموظفين وزيادة الانتاجية والولاء الوظيفي، وبالتالي المساهمة في تطوير اداء الشركة بشكل عام بما يمكنها من تحقيق اهدافها. وتواصل شركة «بيتك تكافل» تطوير مهارات موظفيها ورفع كفاءاتهم لتقديم أفضل الخدمات لعملائها بجميع الشرائح وتوفير افضل الوسائل بما يعزز دور ومكانة الشركة في السوق بشكل عام، وفي سوق التأمين التكافلي بشكل خاص عبر الاستمرار في سياسة التطوير والارتقاء بمستوى الخدمة والاهتمام بالعميل.

