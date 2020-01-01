اقتصاد مصر

قررت الحكومة المصرية طرح أذون خزانة مقاومة بالدولار لأجل عام (364 يوماً) بقيمة 800 مليون دولار في 7 يناير الحالي.

وقال البنك المركزي المصري، إن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقاومة بالدولار ، على أن يستحق العطاء في 5 يناير 2021.

وكان البنك الدولي قال إن الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني من العام الحالي ارتفع لـ 108.699 مليارات دولار، مقابل 106.22 مليارات دولار خلال الربع الأول من نفس العام.

وفي وقت سابق، قال وزير المالية المصري د.محمد معيط، إنه من المقرر رفع حصة الديون طويلة الأجل إلى 40 في المئة من إجمالي إصداراتها السنوية بنهاية 2019-2020. وتستهدف مصر خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5 في المئة بنهاية يونيو 2020 وإلى 77.5 في المئة بنهاية يونيو 2022. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.

