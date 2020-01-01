اقتصاد مصر

أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري أن بلاده بذلت جهوداً كبيرة لتخطي الصعاب، حيث استطاع قطاع الكهرباء على خلفية الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار استراتيجية جديدة تضمن تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة.

وأكد مدبولي في كلمة ألقاها نيابة عنه د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في افتتاح المؤتمر السنوي الذي تنظمه مؤسسة الأهرام تحت عنوان «الطاقة.. آفاق الاستثمار وفرص النمو» أن من أهم ثمار هذه السياسات القضاء على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، حيث تمكن القطاع خلال الخمس سنوات الماضية من إضافة ما يزيد على 28 غيغاوات، وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء والتوزيع والعدادات الذكية بإجمالي استثمارات أكثر من 4 مليارات دولار.

وفي إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة أوضح أنه تم وضع استراتيجية للطاقة في مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة حوالي 42 في المئة من إجمالي القدرات المركبة عام 2035.

كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة حيث تم الانتهاء من مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية وتوصيله بالشبكة في أكتوبر 2019. ولقد فاز المشروع بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروع في العالم عام 2019، كما نجح القطاع في الحصول على أسعار تنافسية بلغت 2.48 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و3.1 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.

