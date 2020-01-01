اقتصاد مصر

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية المصرية على إجراء تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وكذا إدخال تعديل على ضوابط الترخيص واستمرار الترخيص للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. وقال رئيس الهيئة د. محمد عمران إنه بموجب هذا التعديل يتم إعمال آلية التصويت التراكمي عند إجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة وبما يسمح بالتمثيل النسبي كلما أمكن ذلك، كأحد شروط القيد في البورصة بالنسبة للشركات المقيدة، وأحد شروط الترخيص واستمرار الترخيص ونقل الملكية بالنسبة للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك دون الحاجة لإدخال ذلك التعديل في أنظمتها الأساسية. وأضاف أنه مع اضطلاع هيئة الرقابة المالية في ممارسة مهامها المتعددة لتحقيق التوازن في حقوق المتعاملين في الأسواق، والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية فقد فضل مجلس إدارة الهيئة الاكتفاء بتطبيق آلية التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة عند إجراء الانتخابات في الجمعيات العمومية. ويعد التصويت التراكمي نظاماً مستحدثاً أدخله المشرع المصري بموجب القانون رقم 4 لسنه 2018 يسمح فيه للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسهم المملوكة له في رأس مال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح، كما يمكن صغار المساهمين من تكوين تحالفات فيما بينهم للحصول على مقعد أو أكثر بمجلس إدارة الشركة أثناء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية العمومية للشركة.