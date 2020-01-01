اقتصاد مصر

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة عز الدخيلة للصلب – الإسكندرية –المملوكة لرجل الأعمال المصري م. أحمد عز - ، خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، تحولها للخسائر على أساس سنوي. وأوضحت الشركة أنها حققت خسائر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019 بقيمة 2.25 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 996.55 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 29.75 مليار جنيه، مقابل 30.9 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي. وكانت المؤشرات المستقلة أظهرت تحقيقها خسائر بقيمة 462 مليون جنيه خلال الفترة يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 2.27 مليار جنيه بالفترة المقابلة من العام الماضي. وخلال الستة أشهر الأولى من2019 تحولت الشركة للخسائر محققة 29.641 مليون جنيه، مقابل 1.611 مليار جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.