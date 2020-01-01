اقتصاد مصر

استعرض وزير الإسكان المصري د.عاصم الجزار، إنجازات الوزارة في مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والتي تم تنفيذها خلال عام 2019، مؤكداً أنه تم إتاحة 437 ألف وحدة سكنية، تتنوع بين وحدات الإسكان الاجتماعي، والإسكان المتوسط، والإسكان الفاخر، بجانب الوحدات التي يتم تنفيذها على قطع الأراضي التي أتاحتها الوزارة للمواطنين بمختلف شرائحهم، بالإضافة إلى الوحدات السكنية المنفذة بالمشروعات التى يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف وزير الإسكان: تم الانتهاء من تنفيذ 54 مشروعاً لمياه الشرب، بطاقة مليون م3/ يوم، و76 مشروعاً لصرف صحي المدن، بطاقة 1.3 مليون م3/يوم، بكلفة 10.1 مليارات جنيه، و165 مشروعاً لصرف صحي القري، بكلفة 2.6 مليار جنيه، بجانب الانتهاء من تنفيذ 25 مشروعاً للطرق بأطوال 732 كم، بكلفة 8 مليارات جنيه.