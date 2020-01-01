اقتصاد مصر

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر قراراً بإلزام شركتي أوبر وكريم بمجموعة ضوابط تعهد بها الأطراف على أنفسهم قبل إتمام صفقة استحواذ أوبر على كريم. وقال الجهاز في بيان إنه درس الصفقة وقيّم آثارها على سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية باستعمال المركبات الخاصة، وأن عقبات دخول هذا السوق. وأهمها غياب الربحية قصيرة الأجل من السوق، وصعوبة الحصول على التمويل، وصعوبة جذب السائقين والركاب لبناء شبكة قوية، والولاء للعلامة التجارية، وصعوبة الحصول على البيانات اللازمة للعمل بالسوق مما يعزز من عقبات وعوائق الاستثمار في هذا السوق.