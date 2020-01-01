علم ومعرفة

أسدلت دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع الستار على العام 2019 بإنتاج وفير من الفعاليات الأدبية والثقافية والفكرية والأنشطة المميزة، بما يؤكد حضورها الفاعل في ميدان النشر والثقافة والأدب على امتداد الوطن العربي.

وتنوع حصاد الدار بين إصدارات مميزة لكتّاب وشعراء وباحثين عرب وغير عرب، وكذلك مسابقات ومعارض وفعاليات أدبية وثقافية ولقاءات وأنشطة رسمية وغير رسمية.

فمع مطلع يناير أعلنت دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع استمرار تلقي النصوص المشاركة في جوائز الشيخ عبدالله المبارك وسعاد الصباح في المسابقات بفرعيها العلمي والأدبي للعامين 2018 – 2019، والتي تقدمها د.سعاد الصباح عبر دار النشر منذ الثمانينيات من القرن الماضي بهدف تشجيع الكتّاب المبدعين من الشباب العربي. ضمت المسابقات أربعة فروع في جائزة عبد الله مبارك الصباح للإبداع العلمي، وأربعة فروع أخرى في جائزة سعاد الصباح للإبداع الفكري والأدبي.

في يناير استقبلت د.سعاد في مكتبها وفداً من رابطة الأدباء الكويتيين، حيث أشادت بالجهود التطوعية التي تقوم بها الرابطة، ودورها في تنشيط الحراك الأدبي والثقافي.

كذلك أعلن الشيخ مبارك عبد الله المبارك خلال زيارة اللورد ألدرمان بيتر أستلين عمدة مدينة لندن للكويت أن مبرة الشيخ عبد الله المبارك سترعى برنامج مِنَح دراسية جديداً لطلبة الكويت بالتعاون مع برنامج المنح الذي يشرف عليه مجلس مدينة لندن في المملكة المتحدة، وذلك لتمكين الطلبة الكويتيين من متابعة دراستهم في جامعات المملكة المتحدة، مشيراً إلى أن البرنامج سيقدم سنوياً منحة لطالبين كويتيين متفوقين لاستكمال ومتابعة الدراسات العليا في الجامعات البريطانية العريقة. واستكمالاً لسلسلة كتبها عن تاريخ الكويت، أصدرت د.سعاد الصباح كتابها المهم «الكويت في عهد الشيخ عبدالله بن صباح الصباح الحاكم الخامس»، قائلة: «إنني أدعو الله أن يمكّنني من استكمال الكتابة عن الرعيل الأوّل من حكّام الكويت الذين ثبّتوا أركان الحكم والمجتمع، وأرسوا المبادئ التي تهتدي بها الكويت حتى يومنا هذا».

وفي أواخر يناير اختتم مهرجان القرين الثقافي دورته ال25 محتفلاً بيوبيله الذهبي، وشهد في أيامه الأخيرة الاحتفاء بتجربة الشاعرة د.سعاد الصباح، وذلك على مسرح سعاد الصباح في رابطة الأدباء الكويتيين، وجاءت الأمسية بعنوان «التجربة الشعرية في شعر سعاد الصباح» شاركت فيها الشاعرة سعدية مفرح ود. نورة المليفي، وأدارها المدير العام لدار سعاد الصباح للنشر والتوزيع علي المسعودي.

وفي مارس كرمت إدارة معرض باريس الدولي للكتاب ممثلة في نقابة الناشرين الفرنسيين د.سعاد بمنحها جائزة تقديراً لإسهاماتها حيث أشاد رئيس نقابة الناشرين الفرنسيين فنسنت ماونتن في كلمته بالأعمال التي قدمتها د.سعاد الصباح وجهودها الثقافية والأدبية.

بينالي

ما بين أواخر مارس وأوائل أبريل انطلق في الجمعية الكويتية للفنون التكشيلية بينالي سعاد الصباح الثاني الذي جمع نخبة من مبدعي الفن التشكيلي من الوطن العربي.

وفي مارس كذلك، تم تكريم الشيخة د.سعاد الصباح في العاصمة البلجيكية بروكسل ضمن فعاليات ملتقى الثقافة والسلام الذي نظمته المنظمة الأوروبية للتبادل الثقافي خلال الفترة من 12 إلى 25 مارس. وقالت د.سعاد الصباح في كلمتها التي ألقتها في الحفل:

«أنا مواطنة عربية من الكويت، اجتهدت واختارت السفر في بحار المعرفة لإيمانها بأن امرأة لا عقل لها هي امرأة تعرقل مسيرة المجتمع. وأنا مواطنة تحاول أن تضع ثقافتها ومعرفتها في خدمة التطور في بلدها.. وأنا كاتبة وشاعرة تحاول أن تجعل مساحة الحب أكبر، ومساحة الكراهية أقل. فالكتابة عندي ليست عملا مجانيا أو عبثيا، إنها عمل يستهدف التغيير في الدرجة الأولى. رحلتي طويلة، وسفينتي رست في أكثر من مرفأ، وكنت في هذه الرحلات امرأة كويتية تريد أن تتعلم. السفر زرعني في قلب الحضارات، لأن السفر كتاب يغني عقل الإنسان، ويزيد من شمولية ثقافته».

موسوعة غينيس

في أواخر أبريل رعت د.سعاد الصباح حفل «كويتنا درة.. في قلوب مستقرة»، بحضور الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة، ووكيل وزارة الإعلام لقطاع السياحة يوسف مصطفى، والشيخة شيخة العبدالله، والشيخ دعيج الخليفة، ومدير مدرسة النور المشتركة بيبي الصايغ، حيث تم عرض مسرحية «حب الوطن» في مدرسة النور المشتركة – بنات، وتخلل الحفل العديد من الفقرات التي تغنت بحب الكويت.

في مايو تلقت د.سعاد تقديراً من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، نظير دعمها لمشروع أطول علم في العالم، الذي أنجزته منطقة مبارك الكبير التعليمية خلال احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية.

وقدم شهادة التقدير منصور الديحاني مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية برفقة النائب السابق رجا حجيلان المطيري ومحمد عايض العجمي مدير الشؤون التربوية في منطقة مبارك الكبير التعليمية. وفي إطار خدمتها للغة العربية.. وسعيها نحو العالمية، أعلنت دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع في تصريح صحافي أنه سيتم توزيع جوائز مسابقاتها الأدبية والفكرية الجديدة في الهند، والتي تبرعت بها د.سعاد، وهو ما تم في أواخر سبتمبر، من خلال تعاون مثمر امتدّ على مدار الأشهر الماضية بين الدار وكلية فاروق بولاية كيرلا.

وكانت د.سعاد أطلقت مع بدايات 2019 مسابقات أدبية وفكرية جديدة في الهند، في خطوة نحو العالمية في مجالات الفكر والأدب والثقافة، وبهدف خدمة اللغة العربية ونشر علومها وآدابها على أوسع نطاق إنساني. على صعيد المشاركة في معارض الكتاب العربية، كان لدار سعاد الصباح على امتداد 2019 نصيب في العديد منها، حيث شاركت بمعرض مسقط في فبراير، ثم في معرضي الرياض الدولي وباريس الدولي في مارس، تلاه معرض أبو ظبي الدولي في أبريل.

وحفِلت الشهور اللاحقة بمشاركات ضخمة في معارض الشارقة والكويت والدوحة ومعرض جمعية الخريجين في دورته الرابعة.

يذكر أن مشاركات الدار في المعارض تحمل غنى وتنوعاً بعدد من الإصدارات الحديثة التي تنتجتها في المجالات الأدبية والعلمية والتاريخية بالإضافة إلى عدد من الإصدارات الشبابية، بالإضافة إلى إصدار خاص عن تجربة الشعر والحياة لصاحب السمو الملكي الأمير الشاعر عبدالله الفيصل، وأسماء أخرى كثيرة. كما تضم في مجالات الفكر كتباً لكل من د.غالي شكر، د. محمد الرميحي، د.عبدالله الغذامي. كما تضم قائمة الدار جميع إصدارات د.سعاد الصباح المتنوعة ما بين الشعر والاقتصاد والسيرة والقضايا السياسية والمذكرات والتاريخ. على صعيد الإصدارات، صدر عن الدار كتاب جديد للشاعرة د. سعاد الصباح بعنوان «وتبقى شجرة الصداقة مثمرة»، تناولت فيه مقالات وكتابات ومقدمات كتب ورسائل تبادلتها مع أسرتها وأصدقائها وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والأدبية والثقافية، كأنما تحيي الكاتبة شجرة التواصل الودّي بينها وبين أصدقاء الزمن الجميل.

وجاء في المقدمة: «على مدى العمر.. نمرُّ بمحطات، ومواقف، وقلوب استوقفناها، واستوقفتنا. ثم حملتنا إلى مناطق بعيدة، وآفاق جديدة.. وربما رحلت بعد أن تركت بصماتها على جدران الذاكرة.. أبعدها الزمان، لكنها بقيت حاضرة.. لم تمر بنا مروراً عابراً، ولم نمر بها مروراً خاطفاً، فقد أخذت معها الكثير من النبض.. والكثير من الفكر».

وفي باب مستقل أفردت الكاتبة حيزاً للرسائل التي تبادلتها مع أصدقائها وأحبائها، وكانت أولها رسالة نادرة تنشر لأول مرة من والدها الراحل الشيخ محمد الصباح تعود لخمسينيات القرن الماضي، ومنها كذلك مراسلات مع مثقفين وأدباء وسياسيين تركوا بصمتهم على صفحات كتاب العروبة في السنوات الماضية، مثل: سعدي يوسف والأمير خالد الفيصل ورياض الريس وسليمان الشاهين وأحلام مستغانمي ويوسف الخطيب وأحمد الربعي وخليفة الوقيان.

محمد بن صباح

وفي إطار إصدارات د.سعاد الصباح عن حكّام الكويت، صدر عن دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع كتاب «الكويت في عهد الشيخ محمد بن صباح» الحاكم السادس 1892 – 1896.

تناول الكتب صوراً من حياة الكويت والكويتيين في عهد الشيخ محمد بن صباح الصباح «1838 -1896»، وهو الحاكم السادس لإمارة الكويت، تولى حكمها من عام 1892 إلى عام 1896. وتعتبر فترة حكمه من أقصر الفترات التي تولاها أحد شيوخ الكويت خلال القرن التاسع عشر، مقارنةً بسلفه شقيقه الأكبر الشيخ عبدالله الحاكم الخامس الذي تولى الحكم من عام 1866 إلى عام 1892، أي ستة وعشرين عاماً، وجدّه الشيخ جابر الحاكم الثالث للكويت الذي امتدت فترة حكمه من 1814 إلى 1859 أي خمسة وأربعين عاماً.

ويعرض الكتاب لأهم إنجازات الشيخ محمد خلال فترة حكمه وللحملات والمواجهات العسكرية التي شاركت فيها الكويت، واستضافة الكويت للإمام عبد الرحمن بن فيصل آل سعود وأسرته، ودلالات ذلك من الناحية السياسية.

ويورد الكتاب عدداً من الإنجازات التي يذكر فيها الشيخ محمد مثل اهتمامه بالكويت من الناحية العمرانية سواء بالقرب من المدينة أو بعيداً عنها، كالجهراء التي بنى فيها في 1895 بيتاً له سمّي «القصر الأحمر»، لأنه بني من الطين المائل إلى الحمرة.

وبعد نفاد النسخ المتوافرة من ديوان «قصائد حب» للدكتورة سعاد الصباح، بترجمته إلى البلغارية، وديوان «في البدء كانت الأنثى» الذي ترجمه إلى اللغة الجورجية غادة جاويش ود.مارينا تخينفاللي، صدرت عن دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع طبعة حديثة للديوانين، علماً أن دواوين الشاعرة تمت ترجمتها إلى 17 لغة عالمية.

في إصدار آخر، صدر كتاب «البنى الأسلوبيّة في شعر سعاد الصّباح» لمؤلفه د.محمد سامي أبوهدبة، وهو رسالة دكتوراه حاز فيها المؤلف على درجة العالمية في موضوع البنى الأسلوبية.

وأشار الكاتب إلى أن الدّراسة تهدف إلى استجلاء الظّواهر الأسلوبيّة، الّتي شكّلت البنى الأسلوبيّة لشعر الشاعرة سعاد الصّباح، اعتماداً على تسعة دواوين مختارة. على صعيد ذي صلة، صدر أيضًا كتاب «سعاد الصباح.. دراسات فارسية مقارنة»، جمعه وترجمه وقدم له د.أحمد حسين البكر، وجاء في جزأين ضخمين، اشتملا على مجموعة كبيرة من الدراسات الأدبية النقدية المقارنة بين شعر د.سعاد محمد الصباح وعدد من الشعراء الإيرانيين والعرب قديماً وحديثاً.

وجاء في مقدمة الجزء الأول: «تُعَدُّ سعاد الصَّباح واحدة مِن أكثر الشاعرات العربيَّات المعاصرات حضوراً على الساحة الأدبيَّة والثقافيَّة الإيرانيَّة، فقد تعرَّف الإيرانيُّون عليها وتابعوا إبداعها الأدبي منذ أن سَطَع نجمها في سماء الشعر، واعتبروا أشعارها نموذجاً لِلإبداع العربي المعاصر، ورأوا فيها نموذجاً لِلمرأة العربيَّة المستنيرة التي تسعى جاهدة مِن أجل التعبير بحريَّة عمَّا تؤمن به مِن معتقدات. وصدر في يونيو كتاب «الكتابة الحلم.. حلم الكتابة» لكاتبه عذاب الركابي. جاء الكتاب على ثلاثة محاور، أولها عن مجموعة من الشعراء الخليجيين، والثاني عن مجموعة من كتّاب القصة القصيرة، وآخرها يتعلق بعدد من كتّاب الرواية.

استهل الركابي دراسته النقدية هذه بحديث مطول عن ديوان «الشعر والنثر لك وحدك» للدكتورة سعاد الصباح. والذي حفل بالتنوع في قضاياه وشجونه وأحواله. وأما على صعيد كتّاب القصّة القصيرة، فتحدث الركابي عن عبدالقادر عقيل من البحرين في كتابه «اثنا عشر ذئباً على مائدتي»، وعلي المسعودي في كتابه «جِلسة تصوير»، وفاطمة يوسف العلي في كتابها «وجهها وطن»، وخمس قصص قصيرة من قطر.

