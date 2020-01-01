علم ومعرفة

تصنف هذه القصص التركية التي ترجمتها الزميلة فضة المعيلي وصدرت عن «ذات السلاسل» ضمن فئة الحكايات الخيالية، حيث تجري هذه الأحداث المدهشة في عالم خيالي ينخرط فيه السلاطين بعلاقات متعددة ومتشابكة مع مَنْ يحكمون العوالم السحرية، ولهذه الأحداث السحرية المتسارعة عالمها الخيالي الخاص بها.

يمكن الوصول إلى أرض الحكايات الخيالية التركية بالسير في طريق ذي ثلاثة تفرعات، وفي معظم الأحيان لا يصل الأبطال إلى العالم السحري إلا على ظهر الجياد أو بمساعدة طائر العنقاء، أو أن يهبطوا إلى سابع طبقات الأرض بمساعدة الغيلان. وغالباً ما تكون القصور الفارهة أو الأكواخ التي تعشش فيها آلاف الطيور المغردة مسكناً لأبطال الحكايات.

إن الحكايات الخيالية التركية واضحة كالشمس لا لبس فيها ولا غموض كانعكاس أشعة الشمس على الألوان الدافئة، وهي كالسماء الصافية الخالية من الغيوم، وهي شفافة كقطرات الندى على براعم الورد النائمة.. إنها باختصار ليست حكايات ألف ليلة وليلة، إنها حكايات ألف يوم ويوم.

