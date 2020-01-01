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أشعلت الفنانة غادة عادل، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي غوغل، خاصة في المملكة العربية السعودية ومصر، وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع، بعد أن كشفت عن أسرار جديدة عن طلاقها من المخرج مجدي الهواري. وأوضحت عادل أنها انفصلت عن زوجها في نهاية 2018، وأن الأمر كان صعباً للغاية في البداية، وقالت: «بعد طلاقنا لم نستوعب أن نتحول من أزواج لأصدقاء بعد كل هذه السنين التي جمعتنا، كان الأمر في البداية صعب ولكن أستطعنا تجاوز الأمر ونحن الآن أصدقاء جدا وأكيد العشرة ما بتهونش». وتابعت: «الانفصال حلو طالما أن الأزمات بين الطرفين يمكن حلها، وأتواصل مع والد أطفالي بشكل يومي ومستمر ودوره مؤثر في حياتي الفنية جدًا».

