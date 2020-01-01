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وجهت الفنانة ميريام فارس رسالة إلى جمهورها السعودي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام.

وأعربت ميريام عن شدة حماسها لحفل منتزه الثمامة البري، قائلة: كتير محمسة لألتقي جمهوري الحبيب بالسعودية للمرّة الثالثة، وهذه المرة نحن على موعد بمنتزه الثمامة البري محمية الملك خالد الملكية يوم السبت 4 يناير 2020 في السعودية.. الرياض. ومن المقرر أن تحيي ميريام فارس للمرة الثالثة حفلًا غنائيًا بالمملكة العربية السعودية، ويقام الحفل في منتزه الثمامة البري محمية الملك خالد الملكية، يوم السبت الموافق 4 من شهر يناير المقبل، ويشاركها في الحفل الفنان عبدالله الرويشد، والفنانة أنغام.

