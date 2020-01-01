إضاءات

أعلن المخرج الفنان عبدالله بوشهري انه تم الاتفاق مع قنوات «إو إس إن» المشفرة على عرض احدث اعماله الدرامية التلفزيونية «عافك الخاطر» اعتبارا من الاسبوع الاخير من شهر يناير الحالي . وأشار بوشهري الى ان العمل الجديد يمثل خطوة اضافية في رصيد الدراما الكويتية والخليجية بشكل عام . وفور الانتهاء من عرضه على قنوات «أو إس إن» التي تمثل احدى المنصات المهمة سينطلق بعدها للعرض من خلال عدد من الفضائيات في دول المنطقة.

هذا ويمثل مسلسل «عافك الخاطر» واحداً من التجارب الدرامية التلفزيونية المتميزة . حيث سخرت له جميع الامكانات من اجل الذهاب بعيدا بمضامينه وقضاياه ونجومه الذين تزدحم بهم تيترات العمل الذين يأتون خارج الموسم الرمضاني ومثل هذا الكم من النجوم والفريق يمثله إنجاز يتجاوز كل ما هو مطروح في مثل هذا الموسم. هذا العمل الاستثنائي من إنتاج المنتج عبدالله بوشهري الذى كان خلال الموسم الرمضاني الماضي حاضرا عبر عملين كبيرين هما «الديرفة» و«إفراج مشروط» وهو يجدد التعاون مع مخرج «الديرفة» المخرج مناف عبدال في عمله الجديد «عافك الخاطر» والذي يضم نخبة كبيرة من النجوم، منهم أسمهان توفيق وسليمان الياسين وخالد أمين وعبير أحمد وفاطمة عبدالرحيم وهبة الدري وميس كمر ومشاري البلام وأحمد إيراج وغدير السبتي وحصة النبهان وفرح الهادي وعقيل الرئيسي وغدير زايد وكم آخر من النجوم الشباب.

يتحدث المنتج عبدالله بوشهري عن عمله في مسلسل «عافك الخاطر» قائلا:

تعودنا عبر تجاربنا السابقة والتي ضمت أعمالاً مثل «روتين» و«الديرفة» و«إفراج مشروط» على البحث عن مضامين إضافية وقضايا تذهب اليها الدراما بشكل متجدد وهكذا الأمر على صعيد الإخراج والنجوم وايضا الاشتغال على مواقع التصوير لمنح التجربة أبعاداً احترافية عالية المستوى . وفي «عافك الخاطر» حرصنا على بناء ديكورات خاصة بالعمل خارج اطار الفيلل والديكورات الجاهزة. لذا فان هذه التجربة تأتي وهي تعتمد على ديكورات داخلية خاصة بل تأتي كجزء أساس من الحدث الدرامي والشكل الذى يشتغل عليه مخرج العمل الفنان مناف عبدال. كما جاءت ديكورات العمل ملبية للحقب الزمنية والمراحل العمرية. وقبل كل هذا وذاك الفريق الرائع من النجوم حيث تمتزج الأجيال وعلينا أن نشير باننا أمام عمل خارج الموسم التقليدي الرمضاني ورغم ذلك نحن أمام اكثر من 10 نجوم كبار لكل منهم مكانته وقيمته وحضوره وبصمته. كما أننا نشتغل على الانطلاق بالدراما الى آفاق إضافية بعيدة.

