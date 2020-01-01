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قررت المطربة رحمة، العودة بقوة من جديد للساحة الغنائية بداية من رأس السنة الميلادية 2020 بأغنية جديدة بعنوان «يا معلم». الاغنية كلمات رحمة، ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق عبدالجابر، مكس وماستر شريف عبدالجابر.

أغنية «يا معلم» هي اغنية مقسوم شعبي تدور حول فكرة الجمع بين القوة والطيبة في رجل ما فترغب المرأة حينها ان تمتلك قلبه وتعرض عليه حبها. تقول كلمات الاغنية: م الآخر عوزاك يا معلم.. ده أنت هواك في القلب معلم.. وأنا وياك منك بتعلم.. بطمنلك وبسلم.. أوعي تفكر إني ها أسيبك.. وأنت في آخر الدنيا ها أجيبك.. ما أنت خلاص حطتني في جيبك.. هو أنا أقدر أتكلم.

وقالت رحمة: إنها انتهت من تسجيل ومكساج الأغنية ومن المقرر طرحها هذا الأسبوع مع احتفالات السنة الجديدة.

وأعلنت رحمة عن نيتها النزول بأغنية سينجل كل شهرين مع نفس فريق العمل فالملحن عزيز الشافعي تعاقدت معه على أغنيتين حيث وجدت شخصيتها الغنائية من خلال كلماته وألحانه، وكذلك التوزيع الموسيقي للمبدع طارق عبد الجابر فالأغاني القادمة متنوعة بين الرومانسي والدراما والشعبي المودرن. وتوجهت رحمة بالشكر لكل فريق العمل وعلى رأسهم الملحن عزيز الشافعي والموزع طارق عبد الجابر بعد الجهد المبذول من قبلهم خلال الفترة الماضية لإخراج اغنية «يا معلم» في اسرع وقت قبل نهاية السنة الحالية.

