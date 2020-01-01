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تصوير «حظر تجول» منتصف يناير


يبدأ المخرج أمير رمسيس، تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد «حظر تجول» منتصف شهر يناير المقبل، وذلك عقب الانتهاء من جميع المراحل التحضيرية. وقال رمسيس- إنه انتهى من جميع المراحل التحضيرية وجلسات العمل، استعدادا لانطلاق التصوير، مضيفا أن الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي عن طبيعة علاقة الأم التي تجسدها إلهام شاهين بابنتها أمينة خليل، والعلاقة الخاصة بينهما ليصل الأمر في النهاية إلى المواجهة بينهما. الفيلم من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وبطولة إلهام شاهين وأحمد مجدي وأمينة خليل وكامل الباشا، ويشهد عودة النجمة إلهام شاهين إلى السينما، بعد غياب استمر لأكثر من ثلاث سنوات.


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