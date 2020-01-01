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حينما يطل علينا العام الجديد2020، نقول كل عام وأنتم بخير للجميع.

وفي الحين ذاته، نتوقف أمام لحظة فارقة.. فاصلة.. مهمة في مسيرة العام 2019، حيث قرار لجنة تحكيم مهرجان الكويت المسرحي بحجب جائزة أفضل عمل.

إن قرار حجب تلك الجائزة يمثل واحداً من اللحظات الأكثر قسوة.. ولربما هو أبعد من كل ذلك فنحن أمام عرس المسرح في كويتنا الغالية.. وفرحه المرتقب، وقد استعدت فرقنا الأهلية والخاصة لهذه المناسبة بأفضل ما عندها، لتقدمه لجمهورها وعشاق المسرح فإذا بجائزة أفضل عمل تحجب.. بدلاً من التكريم..والدعم.. والمبادرة للذهاب بالمسرح إلى آفاق أبعد.. مواجهة خيوط الظلام التي تريد أن تحبس أنفاس المسرح.. وتمنع عنه النبض.. والحياة.. والتجديد.

نحترم قرار لجنة التحكيم، ولكن دعونا نقول ما لدينا أيضا، لأن القرار جاء مجحفاً.. ليس بحق عرض إنما بحق جميع العروض التي كانت تترقب ذلك الفوز.. وذلك اللقب.. رغم أن الجميع يكاد يعلم هوية العمل الفائز.

لانقول الغو الجوائز.. بل لتبقى الجوائز وليبقى المهرجان.. ولجان التحكيم..ولكن علينا أن نفكر بالمسرح.. وهويته.. وقيمته.. ومكانته.. والفضاء الذي يمثله.. والنبض الذي يحركه.. والعمل دائماً بأن يكون ذلك النبض والمسرح مشبع بالأوكسجين النقي.. بدلاً من الحجب.. والتقزم.

وعلى المحبة نلتقي

