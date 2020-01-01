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انطلق، يوم امس الاول تصوير الجزئين الرابع والخامس من مسلسل «حكايات بنات»، من تأليف نهال سماحة، ماريان مجدي، محمد عبدالعزيز، أحمد بدر كرام، وأشرف على الكتابة أحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبوسيف، ومن المقرر أن تتم الاستعانة بأربع بطلات جدد للعمل، يعلن عنهن خلال ساعات قليلة. ويعد العمل إنتاجًا مشتركا بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة تى فيجين للمنتج طارق الجنايني، حيث تم التعاقد على تقديم الجزئين الجديدين من العمل مطلع شهر ديسمبر الماضي، وذلك بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحًا كبيرًا. من جانبه، كتب المنتج طارق الجنايني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «توكلنا على الله.. الجزء الرابع والخامس من «حكايات بنات». يشار إلى أن الجزء الأول من المسلسل تم عرضه عام 2012 وشارك في بطولته كل من حورية فرغلي، ودينا الشربيني، وصبا مبارك، وريهام أيمن وكريم فهمي، ورجاء الجداوي، ومها أبو عوف، وعمرو صالح، وكتبه باهر دويدار، وأخرجه حسين شوكت.