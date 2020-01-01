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حرصت الفنانة الشابة هنا الزاهد، على حضور العرض الخاص لفيلم «الفلوس» والذي أقيم مساء أمس، وتمنت النجاح والتوفيق لتامر حسني سواءً في فيلم «الفلوس» أو في أعماله القادمة، كما قامت بتوضيح حقيقة مرضها والتي تمت إثارتها في الفترة الأخيرة لتؤكد أنها أجرت عملية إزالة المرارة وإنها بأحسن حال حاليًا. أما عن أعمالها القادمة فأوضحت أنها مازالت في مرحلة اختيار العمل الجديد فهناك أكثر من فيلم مازالت في مرحلة قراءتهم وهناك مسلسل خارج الموسم الرمضاني ولكنها مازالت في مرحلة التفكير ايضًا. الجدير بالذكر أن آخر أعمالها كانت مسلسل الواد «سيد الشحات» والذي عرض في موسم رمضان الماضي وشاركها البطولة كل من أحمد فهمي، محمد عبد الرحمن (توتا) والعديد من ضيوف الشرف من بينهم هيفاء وهبي، أكرم حسني، بيومي فؤاد وغيرهم.

