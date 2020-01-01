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حسن الرداد يعلن عن «بنات ثانوي»


طرح الفنان حسن الرداد البرومو الرسمي لفيلم «بنات ثانوي»، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ومن المقرر عرض الفيلم يوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر يناير المقبل، بجميع دور العرض.
وفيلم «بنات ثانوي» بطولة كل من محمد مهران، كريم قاسم، محمد عادل، مايان السيد، جميلة عوض، هدى المفتي، مي الغيطي، هنادي مهنى، محمد الشرنوبي، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.
يذكر أن الفنان حسن الرداد شارك أخيراً في بطولة مسلسله «الزوجة 18»، وهو بطولة كل من ناهد السباعي، غنوة محمود، لانا عماد، رضا إدريس، رضا حامد، بيومي فؤاد، جو فهمي، حازم فؤاد.


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