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يمثل فيلم « الأيرلندي» أحد أهم النتاجات السينمائية لعام 2019 بل يذهب الى منطقة ابعد من كل ذلك حتى ليصبح واحداً من أهم النتاجات التي تحققت خلال السنوات العشر الاخيرة وهذا ما يمنحه العبور الى منطقة الكينونة ضمن « الكلاسيكيات» وما كان ذلك الامر «المكلف» ان يتم لولا دعم «نتفليكس» التي منحت المخرج الأميركي المخضرم، مارتن سكورسيزي، حرية وميزانيته المطلقة لصنع فيلم «The Irishman» «الأيرلندي»، وهي حرية لا يحصل عليها من استوديوهات هوليوود. فمن ناحية، صنع الرجل تحفة سينمائية معقدة السرد، وآسرة بصرياً، عن قصة قاتل المافيا المأجور، فرانك شيران «روبرت دي نيرو» هو الافضل له خلال اكثر من عقدين من الزمان .

وعبر « الايرلندي» تمكن سكورسيزي من لمّ شمل كل أصدقائه القدامى، مع بعض الوجوه الجديدة في هذا العمل، رغم أن مدة الفيلم، ثلاث ساعات ونصف الساعة (209 دقائق)، هي مثالية بالنسبة لمسلسل قصير من أربع حلقات، إلا أنها طويلة جداً للاستهلاك السينمائي حسب المعايير الحديثة، خصوصاً دون استراحة، وهذه المدة كان متعارفاً عليها في حقبتي الخمسينيات والستينيات.

دخلت «نتفليكس» الأوسكار، العام الماضي، على صهوة الجواد «روما»، الذي خطف أوسكار أفضل فيلم أجنبي من «حرب باردة»، ونافس على جائزة أفضل فيلم أميركي، بالإضافة إلى العديد من الجوائز العالمية. رغم أن «نتفليكس» لا تصدر أرقاماً بنسبة مشاهدة كل منتج على منصتها بشكل دوري ودقيق، لكن المعروف أن «روما» كان مفضلاً لدى النقاد أكثر من مستخدمي «نتفليكس».

مرّ ربع قرن منذ أن تعاون سكورسيزي مع ممثله المفضل منذ عقد السبعينيات، روبرت دي نيرو، وصنع الاثنان أفضل أفلام القرن الـ20: تاكسي درايفر، الثور الهائج، وGoodfellas، أما بعد تعاونهما في رائعة «كازينو»، فقد افترقا بسبب صعوبات تمويلية ولوجيستية لبعض المشروعات، رغم محاولتهما العمل معاً.

«الأيرلندي» مقتبس من كتاب الصحافي الاستقصائي، تشارلز براندت، بعنوان «سمعت أنك تدهن بيوتاً»، الذي يتناول قصة شيران، التي تبلغ ذروتها بادعاء الرجل أنه اغتال جيمي هوفا (آل باتشينو)، ولا يعرف أحد حقيقة ما حلّ بهوفا يوم 30 يوليو 1975 لكنه اختفى منذ ذلك اليوم..

توجد نظريات عدة تتعلق بسقوط هوفا، وكيفية اختفائه، لكن رواية شيران هي الأقرب إلى الحقائق على الأرض، وهي الوحيدة المتمتعة بقدر من الصدقية. بغض النظر عن ادعاء شيران ومدى صحته، فذلك لم يضر تحفة سكورسيزي هذه التي يروي فيها قصة الرجل.

«فيلم «الأيرلندي» مؤطر حول ذكريات شيران، نراه في نهاية لقطة البداية الطويلة المتواصلة التي تعبر ممرات دار مسنين وتنتهي عنده جالساً على كرسي متحرك، في آخر حياته عام 2003. يأخذنا الرجل في جولة جذورها تمتد إلى الأربعينيات، وتمضي معظم أحداثها في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات. ورغم أن اغتيال هوفا عنصر رئيس في القصة، إلا أن الفيلم عن قصة حياة شيران، أو حتى دراسة سلوك شخصيته، قبل لقائه هوفا رئيس اتحاد العمال المسمى «تيمسترز»، بفترة طويلة، وإلى اختفائه.

لكن العلاقة بينهما هي مصدر زخم الفيلم، الذي تتمتع مشاهد شيران وهوفا معاً فيه بقوة أكثر من غيرها. يتناول الفصل الأول من الفيلم تفاصيل عن لقاء شيران بمحامي المافيا، بيل بوفالينو (راي رومانو)، الذي يقدمه لابن عمه راسل بوفالينو (جو بيسكي) زعيم مافيا سكرانتون في فيلادلفيا.

يقدم راسل شيران إلى بقية عصابة فيلادلفيا فيليكس (بوبي كانافال) وأنجلو برونو (هارفي كايتل)، وكلما يظهر عضو قيادي من العصابة يجمد سكورسيزي الشاشة، ويضع فقرة قصيرة توضح تاريخ موت الشخصية وطريقة قتلها وعدد الرصاصات.

في نهاية الخمسينيات، ارتقى شيران سلالم العصابة وأصبح عضواً فاعلاً في دوائر المافيا، ليتأهل للتعرف إلى هوفا. تنشأ صداقة بين شيران وهوفا، وتتطور خلال عقدي الستينيات والسبعينيات، اللذين يشير الفيلم خلالهما إلى أحداث تاريخية لارتباط القصة ارتباطاً وثيقاً بها، بسبب احتمال تورط هوفا في تلك الأحداث، مثل انتخاب الرئيس، جون كينيدي، واغتياله، وخليج الخنازير، وسجن هوفا ومحاولته استعادة السيطرة على «تيمسترز»، ولقاء ديترويت في يوليو 1975 الذي اختفى الرجل بعده.

يمثل «الإيرلندي» عودة سكورسيزي إلى كلاسيكياته السابقة حول قصص العصابات للمرة الأولى منذ «كازينو» 1995. لا نقول إن الفيلم يحمل رؤية جديدة عن أفلام العصابات، بالعكس هو كلاسيكي بالمعايير القديمة التي عشقها جمهور سكورسيزي، الذي تابع أعماله في 50 سنة الماضية.

««الإيرلندي» مختلف عنهما، لأنه فيلم ذو طابع تأملي أكثر، وهو الأكثر عاطفية من أفلام سكورسيزي التي تناولت العصابات. أقنع سكورسيزي جو بيسكي بترك تقاعده والعودة إلى دور أخير مختلف عن دوريه في «صحبة طيبة» و«كازينو». دور بيسكي هنا مقيد وهادئ أكثر من المجرم المجنون الشرس في «كازينو»..

هذا الفيلم وداعيّ لجيل من نجوم السبعينيات الذين فقدوا زخمهم بداية الألفية الجديدة، بسبب التقدم في السن الذي فرض نوعاً آخر من الأدوار لا يتناسب ومكانتهم. سكورسيزي فقط الذي حافظ على مستواه في 50 عاماً، وعندما عرضت عليه «نتفليكس» العمل معها دون أي تضييق، قرر الرجل العودة إلى اللغة والأسلوب ذاتيهما، اللذين اخترعهما وألهم بهما أجيالاً من صناع الأفلام.

عاد سكورسيزي محاطا بالحرس القديم (دينيرو/‏‏‏‏ آل باتشينو/‏‏‏‏ بيسكي» ومن شاهد الفيلم حتما سيشعر بالمتعة السينمائية العالية حتى وهو يشاهد الفيلم من خلال الشاشة الصغيرة .. لانها متعة مشاهدة اجتماع سكورسيزي مع رفاقه الكبار.

