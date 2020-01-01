بغداد - «الوكالات»: حاصر آلاف المحتجين ومقاتلي جماعة مسلحة عراقية امس مجمع السفارة الأميركية في بغداد للتنديد بالضربات الجوية على قواعد تابعة للجماعة التي تدعمها إيران.

ونفذت القوات الأميركية ضربات يوم الأحد استهدفت كتائب حزب الله ردا على مقتل متعاقد مدني أميركي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية بالعراق.

ورشق بعض المحتجين البوابة بالحجارة وهتفوا مرددين «كلا..كلا أميركا!... كلا.. كلا ترامب». وانتشرت القوات العراقية الخاصة حول البوابة الرئيسة لمنعهم من دخول السفارة. ووضعت رايات كتائب حزب الله على السور المحيط بالمبنى فيما قالت وكالة الانباء العراقية ان متظاهرين اقدموا على حرق احد ابراج حماية السفارة.واضافت ان المحتجين دخلوا المنطقة الخضراء اثناء تشييع قتلى عناصر الحشد الذين سقطوا بالضربة الاميركية في منطقة القائم غربي البلاد. واقتحم عدد من المحتجين نقطة التفتيش الأولى في السفارة وأشعلوا النار في الجدار الرئيس للمبنى. ونصب المحتجون خيما في المكان، وأعلنوا بدء اعتصام مفتوح أمام مبنى السفارة. وقالت كتائب حزب الله ان الاعتصام سيبقى مفتوحا حتى غلق السفارة أو طرد السفير.

وفي اول تعليق له حمّل الرئيس الاميركي دونالد ترامب، امس إيران مسؤولية أي هجوم على سفارة بلاده في بغداد، وشدد ترامب، من خلال تغريدة على حسابه في «تويتر» أن على الحكومة العراقية حماية السفارة الأميركية في بغداد، مشيراً إلى أن إيران تنسّق هجوما على السفارة الأميركية في العراق. وغرد ترمب «إيران قتلت أميركياً وجرحت الكثيرين. وقمنا بالرد بقوة ودائماً سنفعل. والآن إيران تقوم بالتنسيق لهجوم على السفارة الأميركية في بغداد. سوف نحملهم كامل المسؤولية. إضافة إلى ذلك، نتوقع من العراق أن يستخدم القوة لحماية السفارة، وهكذا أنذرنا!».

وناشدت السفارة الأميركية الحكومة العراقية بالتدخل وتعزيز حمايتها فيما اكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين في واشنطن «لقد حذّرنا الحكومة العراقية مرارا، وتشاركنا معها المعلومات لمحاولة العمل معها للاضطلاع بمسؤوليتها عن حمايتنا بصفتنا ضيوفا».

وأطلقت القوات الأمنية العراقية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وسط أنباء عن وصول وزير الداخلية العراقي إلى مبنى السفارة.وذكّر المسؤول بأن الجيش الأميركي والدبلوماسيين الأميركيين يتواجدون في العراق «بدعوة من الحكومة العراقية». وأكد أن «من مسؤوليتها وواجبها أن تحمينا، وهي لم تتّخذ الخطوات المناسبة لذلك». ودفعت الضربات الجوية الأميركية الحكومة العراقية إلى التلويح بـ«مراجعة العلاقة» مع الولايات المتحدة. وأعلنت الحكومة العراقية الاثنين ان الضربات الجوية الاميركية على قواعد فصيل موال لايران مساء الاحد على الحدود العراقية- السورية تدفعها الى »مراجعة العلاقة« مع الولايات المتحدة. وجاء في بيان للمجلس الوزاري للامن الوطني العراقي الذي عقد اجتماعا طارئا لدرس تداعيات الهجوم الذي شنته الطائرات أن »القوات الأميركية اعتمدت على استنتاجاتها الخاصة وأولوياتها السياسية وليس الاولويات كما يراها العراق حكومة وشعباً».

كما أثارت هذه الضربات موجة جديدة من المشاعر المعادية للولايات المتحدة في العراق الذي شهدت مدنه الاثنين تظاهرات منددة بواشنطن سرقت الأضواء من الحراك الاحتجاجي الذي تشهده البلاد ضد الطبقة السياسية وايران.وفي النجف والبصرة (جنوب) وكركوك (وسط)، تحولت التظاهرات إلى مسيرات منددة بالولايات المتحدة وقام بعض المتظاهرين بحرق العلم الأميركي. من جهته اعتبر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر أن الرد الأميركي كان »مناسبا«، مؤكدا أن واشطن لا تسعى الى تصعيد النزاع مع ايران، بل »نريد خفض التصعيد».

