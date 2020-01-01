عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: اكد مسؤولان في وزارة الخارجية العراقية امس أنه تم إجلاء السفير الأميركي وموظفين آخرين من السفارة في العاصمة بغداد، قبل أن يتمكن محتجون من اقتحام حرم السفارة. وذكرت الوكالة أن السفير الأميركي في بغداد والموظفين غادروها لدواع أمنية. وقال مسؤول إن بعض موظفي أمن السفارة لا يزالوا يحرسونها.

لكن قناة «الحرة» الأميركية نقلت عن مصدر بالسفارة الأميركية في بغداد قوله إنه «لا صحة لأنباء إجلاء السفير الأميركي أو الموظفين من مبنى السفارة، مشيرا إلى أن «الموظفين لا يزالون في مبنى السفارة، والسفير خارج العراق في إجازة رسمية».

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية العراقية عزمها استدعاء السفير الأميركي في بغداد لإبلاغه بإدانة الحكومة العراقية للقصف الذي استهدف مقار كتائب حزب الله العراقي.

وذكر بيان صادر عن الخارجية إدانتها لما أقدمت عليه القوات الأميركية من قصف مقار ألوية تنتمي للحشد الشعبي، واعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق.وأضاف البيان أنه سيتم التشاور مع الدول الأوروبية المشاركة في التحالف الدولي للخروج بموقف موحد حول مستقبل تواجد قوات التحالف في العراق.

