عربيات ودوليات

بغداد – الوكالات: طالب رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي امس المحتجين الغاضبين الذين تجموعا قرب السفارة الاميركية في بغداد بفض الاحتجاج فورا محذرا من عواقب عدم الامتثال لاوامر القوات الامنية العراقية. وقال عبد المهدي في بيان «على الجميع المغادرة فورا بعيدا عن هذه الاماكن وان اي اعتداء او تحرش بالسفارات والممثليات الاجنبية هو فعل ستمنعه بصرامة القوات الامنية وسيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات». واكد ان الضربة الاميركية على القطعات العسكرية قد ادانتها الحكومة باعلى المستويات واتخذت الحكومة سلسلة اجراءات وتدابير لمعالجة الوضع بما يؤمن سيادة العراق وامن مواطنيه. ودعا الجموع التي شيعت قتلى القصف عدم الاحتكاك بمباني السفارات التي تقع مسؤولية حمايتها وتامينها على الحكومة العراقية. وكان عبد المهدي اتهم الولايات المتحدة بمهاجمة قوات الحشد الشعبي المتحالفة مع الحكومة في العراق، «دون أدلة كافية على أنها هاجمت مواطنين أميركيين»، مشيراً إلى أن السلطات العراقية حاولت إبلاغ قادة الجيش «الحشد الشعبي» العراقية فور معرفتها بالهجمات الأميركية التي وقعت، الأحد.ووصف رئيس الوزراء العراقي، في تصريحات صحافية خلال اجتماع لمجلس الوزراء،الهجوم الأميركي بأنه «عنيف للغاية»، لافتًا إلى أن أفرادًا من الجيش العراقي والشرطة كانوا من بين الضحايا. وأوضح عبد المهدي أن السلطات العراقية «لم تحدد» هوية منفذ الهجوم على القاعدة الأميركية بالقرب من كركوك، في 27 ديسمبر ما أدى إلى مقتل أميركي وجرح أفراد من القوات الأميركية والعراقية. وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن طائرتين من بين الطائرات الأميركية التي شاركت في الهجمات لم تأت من داخل العراق، مضيفًا «نعتقد أيضًا أن هذا الهجوم لم يتم بناء على الأدلة بل على الانطباعات والمواقف وهذا نتيجة للتوتر الإيراني الأميركي الكبير»، وتابع «لسوء الحظ وصل الوضع إلى هذا المستوى».

