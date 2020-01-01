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واشنطن- الرياض - «كونا»- أ. ف.ب: بحث وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو هاتفيا مع كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هجمات «كتائب حزب الله» على قوات التحالف في العراق.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية مورغان أورتاغوس في بيان ان وزير الخارجية الاميركي وولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتفقا خلال اتصال هاتفي «على ان النظام الإيراني ووكلاءه يظلون قوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة وأن الدول لها حق الدفاع عن نفسها في مواجهة هذه التهديدات».واوضح البيان ان بومبيو اكد «ان الهجمات التي يشنها النظام الإيراني أو من ينوب عنه من أي هوية والتي تلحق الضرر بالأميركيين أو حلفائنا أو بمصالحنا سيتم الرد عليها باستجابة حاسمة».

وفي سياق متصل ذكر البيان ان وزير الخارجية الاميركي وولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الاماراتية اتفقا خلال اتصال هاتفي آخر «على أن الإجراءات الأميركية اتخذت استجابة لمصالح التحالف وكانت دفاعية ومتناسبة ومبررة». وفي الرياض أعربت السعودية امس عن «قلق بالغ» من الهجمات ضد القوات الأميركية في العراق، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.ونقلت الوكالة عن مصدر سعودي مسؤول أن «المملكة العربية السعودية تابعت بقلق بالغ ازدياد الهجمات الإرهابية داخل العراق الشقيق وكان آخرها الهجمات التي شنتها ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني ضد القوات الأميركية المتواجدة في العراق». وأضاف المصدر «تشجب المملكة العربية السعودية وتدين هذه الهجمات الإرهابية، لتؤكد أن هذه الهجمات التي شنتها ميليشيات إرهابية تنتهك سيادة العراق وتمس أمنه واستقراره».

ومنذ 28 أكتوبر، سجّل 11 هجوما على قواعد عسكرية عراقية تضم جنودا أو دبلوماسيين أميركيين. وأسفرت أول عشرة هجمات عن سقوط قتيل وإصابات عدة في صفوف الجنود العراقيين إضافة إلى اضرار مادية. غير أنّ هجوم الجمعة مثّل نقطة تحوّل، إذ قتل فيه متعاقد أميركي وكانت المرة الأولى التي تسقط فيها 36 قذيفة على قاعدة واحدة يتواجد فيها جنود أميركيون، وفق مصدر أميركي.ومساء الأحد، ردت القوات الأميركية بسلسلة غارات استهدفت منشآت قيادة وتحكم تابعة لكتائب حزب الله العراقي، أحد أبرز الفصائل الموالية لإيران في قوات الحشد الشعبي.

