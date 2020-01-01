عربيات ودوليات

واشنطن- «كونا»: بحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس التطورات العسكرية الأخيرة في العراق وسورية.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان اورتاغوس ان بومبيو بحث في اتصال هاتفي مع غوتيريس «الهجمات الأخيرة في العراق والتي أدت إلى وفاة مواطن أميركي وتعرض حياة العديد من الأميركيين للخطر». وأضافت «ردد وزير الخارجية أن الإجراءات الدفاعية التي اتخذتها الولايات المتحدة ردا على ذلك كانت تهدف إلى ردع إيران» مشيرة الى ان بومبيو سيبقى «على اتصال وثيق» مع غوتيريس. بدوره أكد بومبيو في تغريدة على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي انه أوضح في اتصاله الهاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة «أن عملنا الدفاعي كان يهدف إلى ردع إيران وحماية الأميركيين».