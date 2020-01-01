عربيات ودوليات

أكد مندوب العراق لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد نايف رشيد الدليمي الموقفِ الثابت لبلاده المرتكز دائماً على رفض وإدانة التدخلات الخارجية في شؤون أي دولة من الدول العربية، والداعي إلى تغليب لغة الحوار والسلام على لغة السلاح والتناحر والاختصام، داعياً جميعِ الأطراف المعنية في ليبيا إلى أن تحتكم إلى الحوار الوطني البناء. جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الطارئ غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين - بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية - لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا ،والذي انعقدمسي أمس الثلاثا أمس الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة بناءاً على طلب مصر لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، بهدف اتخاذ موقف عربي موحد إزاء التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي والتي تهدد استقرارها والمنطقة، حيث بدأ الاجتماع بجلسة مغلقة. ومثل وفد مصر في الاجتماع المغلق السفير علاء رشدي مندوب مصر الدائم لدى الجامعة ، وطالب «الدليمي» الدول العربية بدعم جهود الأطراف الليبية لتحقيق السلام والاستقرار، ودعم جهود جامعة الدول العربية في هذا المجال بما ينسجم مع تطلعات الشعب الليبي. وقال :»الاجتماع هو الثاني في غضون أسبوعين فقط، وهذا الأمر إن دلَّ على شيء فهو يدلُ على عمقِ التحديات التي تواجهها أمتنا وشعوبنا العربية سواء على المستوى الوطني لكل دولة أو على مستوى الإقليم ككل، في ظل ظروف عالمية مضطربة مليئة بالتحديات الجسام». ودعا العالم العربي إلى رص الصفوف على المستوى الوطني الداخلي لكلِ بلدٍ من بلداننا وعلى المستوى القومي الذي جمعنا فيه جامعة الدول العربية، مشيراً إلى أن استقرار كل بلد من البلدان العربية هو لُبنة أساسية في استقرار أمتنا ككل، وهو خطوة في طريق تحقيق آمال وطموحات شعوبنا.