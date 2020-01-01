الاخيرة

سوف يأتي لنا - في مستقبل الأيام إن شاء الله - مقال عنوانه: «طرائف من الأشعار» فيه كثير ممّا هو مؤنس وطريف من نوادر الشعر. وبخاصة فيما كان يتم تَدَاوُلُهُ في «ديوانية الثلاثاء» المعروفة. ولكن الشعر يَسْبِق بعضُهُ أحيانا، فهذه حكاية للشعر فيها دور بارز، ولابد أن نبادر بذكرها وذكر ما ورد فيها من شعر.

ونذكر قبل ذلك أن هذه الكلمة القصيرة الموشحة ببعض الأشعار كانت نتيجة لتجارب شخصية خاصة، ولكن الشعر يَأْبَى الإسرار، ومن أجل ذلك فأنا في حِلٍّ من نشره على الملا لما فيه من طرافة.

أسعدني أخي العزيز الأستاذ سليمان ماجد الشاهين بأبيات مشتركة بينه وبين أخينا المشترك المرحوم الأستاذ إبراهيم محمد الشطي، وتكرم فبيّن سبب صدور هذه الأبيات من الطرفين، وأنا أضع ما أرسله أبو عمَّار إليَّ مع تعليقه اللطيف الذي صَدَّرَ به الشعر.

و لما كان من الواجب عليَّ أن أسهم في هذه المساجلة، ولو جاءت مساهمتي بعد حين طويل فإنني أُشارك - اليوم- بقدر جهدي، فوضعت نفسي مع هذين الأخوين في مضمار الشِّعْرِ الذي ارتضياه، وكل ما أرجوه هو أن يكون تَطَفُّلي عليهما مقبولاً، وأن يتقبله كذلك قراء جريدة النهار. فقد قدمت ما استطيع أن أُقَدِّمَه.

وفي ما يلي القطع الشعرية الثلاث مرتبة بحسب صدورها من أصحابها:

(1)

خلال رحلة لصاحب السمو أمير البلاد السابق الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله إلى الولايات المتحدة الأميركية ثم الصين فالكويت، كان واضحا لجميع أعضاء الوفد المرافق لسموه أن «عقال» السيد إبراهيم الشطي - رحمه الله مدير مكتب صاحب السمو مثبت على رأسه لا يتزحزح حتى أثناء نومه، مما استفز جاره في مقعد الطائرة وعلى مدى 28 ساعة طيران السيد سليمان ماجد الشاهين، وكيل وزارة الخارجية سابقا، ففاضت قريحته بالأبيات التالية:

أستاذ إبراهيم زين الرجالْ

فيك التقى الفكر وطيب المقالْ

شَطّ بي الرأي وحار الحجا

حول عقال لك لا كالعقالْ

مازال معقوداً على رأسكم

مثل القلاع الشم أو كالجبالْ

من أرض أمريكا إلى أرضنا

ما «شفته» مال يمين أو شمالْ

لزقته بالصمغ أم «عنزروت»

بوضعه هذا يثير السؤالْ

ألا كشفت السر يا صاحبي

هل أنت مولود بهذا العقالْ؟

سليمان ماجد الشاهين

(2)

وقد تسربت هذه القصيدة الضاحكة إلى جميع أعضاء الوفد، وأولهم بالطبع السيد إبراهيم الشطي، الذي رد على الشاهين بالأبيات التالية:

سمعت ما قلت بوصف العقالْ

فهو من «المرعز» لا من حبالْ

دفعت فيه من دنانيرنا

ثلاثةٌ والنصف فيها فصالْ

قال لي «مْسَلّمُ»* لا بعته

أقل من هذا ولو بالنزالْ

أحسنت في مَدْحِكَ من صنفه

فهو من الأصناف غالٍ وغالْ

يظل في موضعه ثابتاً

ثبوت صمَّ الراسخات الجبالْ

انعم به من «مرعز» طيب

قد جُز من أجود شَعْرِ السِّخَالْ

إبراهيم محمد الشطي

* المسلم: التاجر المعروف بتجارة الغتر والعقل بسوق الغربللي

(3)

أطربت صحبك بالمقالْ

هذا هو السحر الحلال

وَ نَظمْتَ شِعراً راقياً

لم تأت فيه على مثالْ

إن قيل من سَبَكَ القصيـ

ـــد كأنه رصفُ اللآلْ

يَصف العزيز أبا قتيـ

ـــبة حينما لبس العقالْ

فرآه لا متحركاً

جهة اليمين أو الشمالْ

متمكناً من رأسه

رَاسٍ كمارست الجبالْ

قيل الذي قد قال ذ

لك شاعر خصب الخيالْ

متمكن من فنه

وله قد انفسح المجالْ

فأفاد لا متردداً

في قوله أو في السؤالْ

إيه أبا عمار قد

ابدعت مالك من مثالْ

وأبنت كل خفية

إبْرَازُهَا كان المُحَالْ

ولك التحية شاعراً

غَرَسَ الملاحة والجمالْ

