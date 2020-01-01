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لدى كل بلد تقريباً طبق خاص، واحد على الأقل، يتم تناوله عشية رأس السنة الجديدة أو في الأيام الأولى من السنة الجديدة الذي يُعتقد أنه يجلب الحظ السعيد أو الثروة أو النجاح في السنة المقبلة

- شعيرية سوبا: يحتفل اليابان بعيد رأس السنة لمدة ثلاثة أيام ويتم طبخ الطعام مقدما ويتعين على الطباخ تذويب وتسخين وتقديم الطعام ومن الأطعمة التي يعتبر أنها تجلب حظا سعيدا هي شعيرية سوبا ويجب تناولها كاملا دون كسرها لضمان حياة طويلة.

- كعكة يونانية: أما اليونانيون فيحضرون كعكة رأس السنة خاصة تدعى فاسيلوبيتا يضعون عملة معدنية داخلها ومن يحصل على العملة يحظى بحظ سعيد في السنة القادمة.

- العنب: وفي إسبانيا يعد إن تناولت 12 حبة عنب حتى منتصف الليل فهذا سيجلب حظا كبيرا في السنة الجديدة.

- السمك: أصبح تناول السمكة الكاملة تقليد آخر في 31 ديسمبر في معظم بلدان العالم وربما يتعلق الأمر بتناول الطعام بقلة في السنوات العجاف ويعتبر سمك الرنجة هو السمك المفضل في دول أوروبا الشرقية، وفي ألمانيا يقوم الناس ليس فقط بأكل السمك ولكن بالحفاظ على قشوره لتوفير حسن الحظ.

- الرمان: تعتبر بذور الرمان رمز الحياة والخصوبة.

