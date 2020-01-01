الأزمنة و الأمكنة

هذا هتاف فيه دعاء للنواخذة الكويتيين يطلب لهم العيش الهنيء، والعمر المديد، وهؤلاء الذين نهتف لهم إنما هم من قدماء أهل الكويت الذين تحمّلوا عبء العمل البحري في السنوات التي ازدهرت فيها أعمال سفن السفر الشراعي، وكثرت رحلاتها. ونحن ندعو لهم بالعيش وإن كان العدد الأكبر منهم قد انتقل إلى رحمة الله تعالى، لأن استمرار ذكرهم بين الناس إلى يومنا هذا حياة لهم. وهم جديرون بأن يفوزوا بمحبة الناس وتقديرهم، فيستمر الحديث عنهم، وعن أنشطتهم الماضية.

ولقد استعملنا في عنوان هذا المقال اللفظ العاميَّ فقلنا عاشوا، وكان ينبغي أن نقول: عاش النواخذة، ولكننا أردنا أن نردد ما يردده أبناؤهم من أهل الكويت الذين أُعجِبُوا بما كان يقوم به آباؤهم من أعمال، وما يبذلونه من جهود جعلت السفن الشراعية الكويتية رمزاً وطنياً يشهد لأبناء الكويت بالجد والعزم في كل ميناء تَحِلُّ فيه، ويرفع اسم بلادنا التي رأى أهل تلك المواني على تعددها ما كان يقوم به أبناؤها من أعمال، وما يتمثلون به من أخلاق عالية، وصفات كريمة.

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كانت سفن الكويت الشراعية كثيرة العدد، يعمل على مُتُونها رجال أشِدَّاء، أوفياء، كانت أعدادهم في كثرتها تتماشى مع أعداد السفن، ولذا فَإِنَّ الغالبية الكبرى من سكان الكويت قديماً كانوا من العاملين في المجال البحري، مستغلين هذه السفن لقضاء مصالحهم التي كانت تعود على البلاد بخير عميم.

ولقد كانت أعداد هذه السفن من أول ما يلفت أنظار الأجانب الذين يزورون الكويت في الزمان القديم، فَيَبْهَرُهُم موقعها البحري، وميناؤها الملائم، وسفنها الكثيرة، وهمّةُ بحَّارتها الذين لا يهابون خوض غمار أمواج البحار من وطنهم على ساحل الجون، وشواطئ الخليج العربي إلى المواني المتعددة في الهند وعلى سواحل شرقي أفريقيا وما حولها.

وبموجب الإشارة السابقة، فلا بد وأن نذكر أننا قد اطلعنا على عدد من شهادات الزوَّار الأجانب لميناء الكويت في الزمن القديم، وعلى الرغم من أننا قد ذكرنا ذلك في مواضع أخرى إلا أننا ينبغي أن نشير إلى بعض تلك الشهادات من باب التذكير:

1 - شهادة الرحالة السوري الذي زار الكويت في سنة 1709م، وكان في طريق عودته من أداء مناسك الحج في اتجاه بلاده. وقد وصف ميناء الكويت كما رآه في تلك السنة وصفاً دقيقاً، وأشار إلى ما يرد إليه من مواد غذائية وغيرها.

2 - وفي سنة 1790م، وصل إلى القرين (الكويت) اثنان من رجال الوكالة التجارية البريطانية، وكان مقر عملها في خارج شمالي البلاد. وهما: صمويل مانسني، وهارفورد جونس.

وقد ذكرا من مشاهداتهما ما يلي:

«والقرين ميناء بحري يقع على الساحل الغربي من الخليج»، وقد ذكرا أهمية هذا الميناء الذي صار اسمه يُطلق فيما بعد ويُراد به الكويت.

3- وكان من زوَّار الكويت في سنة 1856م، أحد رجال حكومة الهند البريطانية. وقد جاء مستكشفاً لحال الكويت ومينائها، ولقد أعجب بنشاط الأهالي في تجارتهم ومقدرتهم على التكيّف مع الظروف واستغلال هذا الميناء الجَيِّد الذي يعيشون بالقرب منه.

4 - وأشار زائر آخر هو ستيكويلر الذي جاء إلى الكويت في سنة 1831م إلى حركة التجارة الكويتية وحركة سفن البلاد الشراعية، ويكفينا ذكره أنه أتى إلى الكويت من بومبي على متن سفينة من هذا النوع هي السفينة الناصرية، وكانت من نوع (البغلة).

وفي هذه النماذج التي مرت بنا هنا ما يكفي من أجل الدلالة على الاستعداد الطبيعي البحري للكويت.

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مرت الأيام، وتغيّرت ظروف البلاد نهائياً، وتوقّفت تلك السفن العابرة للبحار عن سلوك تلك الطرق التي كانت تسلكها فيما مضى، ولكن أبناء الكويت لم ينسَ واحد منهم تلك السفن ولا أولئك الذين كانوا يُبحرون بها، فتنتعش بِهَا البلاد، وتعود بالنفع المادي والمعنوي على المواطنين. فهم إلى يومنا هذا يرددون أخبار ما سبق، وينقلون المعلومات عن تلك الرحلات المهمة في حياة وطننا من جيل إلى جيل، بحيث لم تنسَ تفصيلات العيش في زمن الغوص والسفر، ولم يُنسَ أولئك الرجال الذين قاموا بواجبهم، فاختلقوا لهم من الأعمال ما سدّ حاجتهم وحاجة أهاليهم. وجعل بلادهم لا تمد يدها إلى أحد مهما كانت الظروف التي تمر بها. ولقد كان وضعها هذا الذي استغنت به عن الاعتماد على الغير، في كل شيء مفخرة لها، فقد كانت في البلاد منذ القدم تجارة رائجة، وكان الناس يقصدونها من أجل العمل ومن أجل الاستفادة من أسواقها وخبرة أبنائها.

هذا هو الشاعر إبراهيم سليمان الجراح يقول فيما يتعلق بما ذكرنا أعلاه، وهو يتذكر مَوْضِعَ صباه وقد زاره بعد انقطاع:

نشأت وأترابي هنا وأحِبَّتي

وأهلي، على الإيثار والبِرِّ والنَّفعِ

فهل مَدَّ شعبي عند ذلك من يَدٍ

ولو مَدّها يوماً لبودر بالمنْعِ

وحب الوطن والاعتزاز به، والحرص على كرامته، هو الذي دفع بعدد من أبنائه إلى حفظ تراثه، وذلك بالتغنّي بهذا التراث، وذكر مآثر الماضِينَ من الآباء، وجمع ما يمكن جمعه من أدوات كانت تستعمل في الماضين وكتابة ما أمكنهم كتابته من وقائع تاريخ البلاد وأهلها.

ولولا هؤلاء لما اجتمعت لدينا هذه المعلومات، ولا هذه المجموعات المهمة من علامات قديم الزمان في بلادنا حتى صرنا الآن سعداء بما نجد أمامنا منها، وبما نقرأ عن ماضي وطننا، وإن كانت آمالنا أكبر من ذلك بكثير، إذ نحن نتمنى المزيد من تعرّف ما جرى في السابق دون أن نحسّ بنقص في وجه من الوجوه. غير أن الآمال كبيرة في الحصول على المزيد لأننا نلاحظ الآن أن المعلومات باتت تزداد، باكتشاف مراجع مهمة، ووثائق تحتفظ بها جهات في الخارج، وحرص حكومة الكويت على استكمال الثغرات التي يلاحظها الدارس لتاريخنا، بحيث صرنا نحصل على ما يسد بعضها آناً بعد آخر.

ولقد ذكرنا في كتابات سابقة بدايات كتابة أهل الكويت لتاريخ وطنهم، فكان أن عرضنا كتاب: «تاريخ الكويت» للشيخ عبدالعزيز الرشيد، وكتاب: «صفحات من تاريخ الكويت» للشيخ يوسف بن عيسى القناعي، وقد صدر الكتاب الأول في سنة 1926م، أما الثاني فقد صدر في سنة 1946م.

غير أن أبناء الكويت كانوا يأملون في الحصول على مزيد من المعلومات. ويتمنون الحصول على تنويعات من الأخبار التي تدلّهم على مختلف الأحداث التي مرّت بوطنهم، وَقَدْ وجدنا منهم من تنبَّه إلى هذا الأمر، فخرجت علينا منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي بعض مظاهر التنويعات المطلوبة، حين نهض عدد من الكويتيين بحمل هذا العبء، وكان سيرهم على مرحلتين.

كانت المرحلة الأولى عن طريق استغلال صدور مجلة «البعثة» في سنة 1946م، وفتح صدرها لمن يريد أن يكتب ما يهم أبناء البلاد، فوجدنا عدداً منهم يرسل المقال تلو الآخر إلى هذه المجلة الوفية لأهلها، وكانت هذه المقالات تشمل النواحي التاريخية والاجتماعية والثقافية. وقد تولّى تزويد «البعثة» بتلك المقالات إضافة إلى الطلبة الكويتيين الذين كانوا يدرسون في القاهرة ضمن بعثة دائرة معارف الكويت بعض أبناء الكويت الذين اغتنموا الفرصة لكي يقدّموا إلى القراء ما استطاعوا الحصول عليه من معلومات.

وكان من هؤلاء الأستاذ أحمد البشر الرومي، والأستاذ محمد ملا حسين، والأستاذ فهد الدويري وغيرهم.

ولكن ما تهمنا الإشارة إليه هنا هو الكتب التي صدرت، وكان الهدف من إصدارها بعث كل ما يخص الكويت لا في تاريخها فحسب، بل في عادات أهلها وأعمالهم وتطور مجتمعهم.

وهذه هي بعض التفصيلات عن ذلك:

أ - نعود إلى مساهمات مجلة «البعثة» التي أشرنا إليها في الأسطر الماضية. فنشير إلى بعض ما كانت تنشره على صفحاتها ضمن ما يتعلق بالكويت من حيث تاريخها وذكر مواقعها وأهلها، وذلك فيما يلي:

- اهتم الأستاذ أحمد البشر الرومي بموضوع الأماكن الكويتية ذات الأصل القديم التي جرى ذكرها في كتب التاريخ والبلدان قبل أن تنشأ الكويت بزمن طويل، وكانت له مقالات عن كاظمة والمقر والرحا وغيرها.

وقد طُبعت كتاباته هذه في كُتيِّب صغير، صار مرجعاً مهماً لموضوع الأماكن الكويتية القديمة. وقد قامت مكتبة الأمل الكويتية بنشر هذا الكتاب في سنة 1968م.

وفي «البعثة» حوار يتعلّق بالكويت أداره الأستاذ سيف مرزوق الشملان، وشاركه فيه عدد من الكُتَّاب منهم الأستاذ عبدالوهاب محمد، والشاعر خالد الفرج، وقد كان حواراً طويلاً، ولكنه لم ينته إلى نهاية محدّدة، إذ هو لا يزال قابلاً للامتداد حتى نصل إلى الحقائق التي يهدف الكُتَّاب إلى الحصول عليها.

وكتب الأستاذ محمد ملا حسين باسم مستعار عدداً من المقالات تناول فيها إحياء ذكر شخصيات كويتية قديمة، فذكر تاريخ حياة المذكورين في المقالات ثم بيَّن أعمالهم التي قاموا بها إبَّان حياتهم.

واشترك بعض طلاب الكويت في القاهرة في كتابة مقالات تتعلّق بالكويت، وبالحياة البحرية، وبالأماكن المختلفة المعروفة في البلاد أذكر من ذلك مقالات كتبها الأستاذ المرحوم إبراهيم محمد الشطي عن جزيرة فيلكا.

ب - وبعد توقف مجلة «البعثة» عن الصدور اتجه بعض المهتمين عندنا إلى التأليف، وسوف نذكر هنا رجلين أَمَدَّا المكتبة الكويتية بإنتاج مشهود ومتنوع كان اتجاهه إلى كل ما يتعلق بالبلاد من حيث تاريخها، ومن حيث رجالها، دون إغفال جانب البحر في حياة الناس ومعايشهم.

هذان الرجلان هما:

- الأستاذ أحمد البشر الرومي.

- الأستاذ سيف مرزوق الشملان.

أصدر الأول عدة كتب نذكر منها:

1 - جمع وتحقيق ديوان الشاعر الكويتي صقر الشبيب.

2 - كتاب «المصطلحات البحرية الكويتية»، وهو كتاب شامل سوف نعود إليه فيما بعد.

3 - كتاب «مقالات عن الكويت»، وفيه المقالات التي كان ينشرها في مجلة «البعثة»، وقد أشرنا إليها، وترك لنا إلى جانب ذلك ثروة من المعارف لا غنى لنا عنها، وكان قد رصد في أوراقه الخاصة كثيراً من المعلومات التي يكتبها يومياً عن أحداث الكويت.

وهذه الذكريات هي التي يراها القارئ في كتابنا: «أحمد البشر الرومي... قراءة في أوراقه الخاصة».

أما الرجل الثاني وهو الأستاذ سيف الشملان، فله هو الآخر إنتاج غزير، وكانت له مشروعات كثيرة ينوي إصدارها، وقام فعلاً بالتخطيط لها. ومن الكتب التي صدرت له:

- كتاب «من تاريخ الكويت»، وهو كتاب شامل فيه كثير من المعلومات والصور والوثائق.

- كتاب عن الغوص عن اللؤلؤ، وهو كتاب لا يترك شاردة ولا واردة في مجال الغوص إلا تكلّم عنها، ويكفيه أَنَّه ذكر أسماء العاملين في هذا العمل وصورهم، وحكايات الغوص التي حُكيت عنهم.

- وكتاب «الألعاب الشعبية» التي كانت شائعة قديماً يزاولها أبناء الكويت من فتيان وفتيات مع رسوم موضحة لموضوعات هذه الألعاب.

ولا ينبغي أن ننسى أن لهذا الرجل اهتماماً كبيراً بجمع المعلومات والصور والوثائق التي يحتاج إليها كل مؤرِّخ.

اهتمّ هذان الرجلان بالبحر، وكل ما يتصل به من أعمال، وكانت البيئة التي يعيشان فيها دافعاً لهما إلى هذا الاهتمام الذي بدا على إنتاجهما الأدبي الذي وصف مرحلة الغوص والسفر، وتحدّث عن كل تفصيلات الحياة البحرية. ولعل من أفضل ما جاءنا من تراثهما الكتابان اللذان ذكرناهما آنفاً. وهما: الكتاب العام الذي ألَّفه الأستاذ أحمد البشر الرومي عن المصطلحات البحرية الكويتية. ولقد كان صدوره مهماً لأنه كان الأول من نوعه في منطقتنا. وحفظ لنا بيان المصطلحات كلها. ويُذْكَرُ أن هذا الأستاذ كان يجهد نفسه كثيراً في جمع أصول كتابه هذا حتى لقد كان الورق لا يفارق يديه بحيث نراه يسطر ما يحصل عليه من معلومات فور سماعها. علماً بأنه لم يكن بعيداً عن ميدان الغوص والسفر وصناعة السفن، ولذا فقد كان ملماً بكل المصطلحات المستعملة في السفن وفي أثناء الرحلات، وفي أثناء بناء السفن.

وهذا عرض سريع لكتاب المصطلحات البحرية الكويتية نقدمه هنا لسببين هما: معرفة مدى اهتمام أبناء الكويت بشؤون البحر القديمة، وبيان الجهد الذي بذله المؤلف في الوصول إلى إنجاز هذا الكتاب:

اشتغل المؤلف في إعداد كتابه هذا طوال حياته، ولكنه لم يُطبع إلا بعد أن توفي رحمه الله. وكان نشره في سنة 2005م بهمّة مركز البحوث والدراسات الكويتية. ودون أن تعلق على هوامش هذا الكتاب التي وضعت عند الطبع مِنْ غَيْرِ أن يكون للمؤلف يد في وضعها، فإننا سوف نركّز على أصول الكتاب.

الكتاب بحسب عنوانه «معجم»، ولذا فإن المعلومات التي وردت فيه جاءت مرتبة على حروف الهجاء وذلك من حرف الألف إلى حرف الياء. ولكننا نلاحظ أن الكتاب على الرغم من التسلسل الألفبائي الذي جاء عليه، قد احتوى على تفصيل آخر، فهو موزع على موضوعات مختلفة دون أن يحدث تضارب بين التقسيمين.

يبدأ الكتاب بمقدمة، ثم يأتي فصل عن أنواع السفن والقوارب، ثم أجزاء السفينة، والأدوات التي تستعمل في صنعها، أو تستخدم عندما تكون في أثناء العمل في البحر، ثم تناول أسماء الحبال المستعملة، وحمولة السفينة مُعَرِّجاً على بعض المصطلحات البحرية والمهن البحرية، وكل ما يتعلق بالطقس، ومن ذلك مسميات الهواء، ومسميات البحر والصخور البحرية، ثم الحيوانات البحرية والأصداف، يلي ذلك الحديث عن النباتات والطحالب.

وينتقل إلى حديث الغوص فيأتي على ذكر أسماء مواضع الغوص، وأنواع اللؤلؤ، ولباس الغواصين، وفي مجال صيد الأسماك ذكر الشباك وأدوات صيد السمك، وكل ما يتعلق بذلك.

ثم انتقل إلى ناحية مهمة من نواحي الحياة في الأجواء البحرية، فَبَيَّنَ الأمراض التي تحدث أثناء العمل في البحر وطرق العلاج الشعبي منها.

وقد ألحق ذلك كله بكشاف فيه كل أجزاء الفروع التي أشرنا إليه مع توزيعها على الحروف الهجائية كما ذكرنا.

وينتهي الكتاب عند هذا الحد، وفي نهايته يتبيّن لنا مدى اهتمام أبناء الكويت ومنهم هذا المؤلف بأعمال البحر؛ لأنها كانت أعمالاً مهمة تعتمد عليها حياتهم الماضية، ولذا فإنهم لا يستطيعون نسيان تلك الجهود العظيمة، ويحرصون على أن تُسَجِّل الكتب كل ما كان جارياً من صغير أو كبير في دنيا ذلك العمل الذي لم يكن للآباء غيره فيما مضى.

أما الأستاذ سيف الشملان، فقد كان كتابه: «تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت»، وكان يريد أن يجعله موسوعة تضم كل ما يتعلق بالغوص، لأن هذا العمل كان هو عمل الحياة كلها في المنطقة. بدليل أن أمور الناس قد تراجعت حين هوى سوق اللؤلؤ وقضى عليه اللؤلؤ المزروع في اليابان.

ونحن الآن نضع بين يدينا ما جاء على غِلَافِ الجزء الثاني، وهو خاص بالغوص على اللؤلؤ في الكويت باعتباره جزءاً من الموسوعة التي ذكرنا أن الأستاذ سيف الشملان كان يُزمع إعدادها وإصدارها.

وكعادته ابتدأ الأستاذ كتابه بمقدمات وتقاريظ كُتبت عن الجزء السابق من الكتاب وبعض الصور لشخصيات مهمة في دنيا الغوص على اللؤلؤ ثم باشر بالموضوعات كما يلي:

ولا تسأل عن تسلسل الموضوعات في هذا الكتاب، فقد عوّدنا الأستاذ سيف الشملان على أن يقدم ما يَعِنُّ له دون التقيّد بذلك. ولذا فإنه يبدأ في هذا الجزء بالحديث عن هجرة تجار اللؤلؤ. وأمرها معروف في تاريخ الكويت، ولكنها في هذا الكتاب مفصّلة تفصيلاً كاملاً منذ بدأت إلى أن انتهت.

وبعدها تحدّث عن الغوض إذا صادف يوم العيد، وكانت هذه المسألة قد أخذت وقتاً طويلاً نوقشت فيه وانتهت بتفصيلات جاءت في الكتاب وألحق بها المؤلف شيئاً عمّا قاله الشعراء المشاركون في رحلات الغوص عن العيد.

ثم أورد الحديث عن الغوص في جزيرة سيلان (سريلانكا) وبيّن طريقة تلك البلاد المنظمة للغوص بما هو خلاف ما يجري في المناطق القريبة منّا.

وانتقل إلى الحديث عن حساب الغوص والطرق التي تتم بموجبها محاسبة كافة من هم على متن السفينة.

وتحدث عن قانون الغوص، وقضاياه في المحاكم، إلى أن وصل الأمر إلى انهيار سوق اللؤلؤ.

ثم خرج من هذا إلى حديث واسع شمل أسماء كل الغواصين في الكويت وقراها وأنواع الغوص وبخاصة في الأماكن القريبة. وما هو مشهور من اللؤلؤ بقيمته العالية وأسماء الحاصلين عليه. والأحداث السيئة التي حدثت أثناء عمل الغوص. إلى أن وَصَلَ إلى ناحية الطرب الشعبي، فَذَكَرَ النِّهمة التي هي غناء خاص يؤدَّى في أوقات العمل البحري.

ولم ينسَ أن يذكر تلك الرحلة المهمة التي قام بها بعض تجار الكويت إلى فرنسا من أجل بيع ما حصلوا عليه من لؤلؤ بعد أن وجدوا سوق بومباي غير ملائم في أسعاره لما يتمنونه من أسعار.

وتناول في آخر هذا الجزء من الكتاب أموراً حدثت في فترة تراخي العمل في مهنة الغوص، وألحق بذلك فصلاً سمَّاهُ: إضافات. وهي أمور لا تستحق أن تذكر، لأنها مما يجري بين الناس، غير أن من المهم أن نشير إلى واحد منها، وهو بيع المؤن والمياه على الغواصين، وهم في مَغَاصَاتِهِمْ. وهذا عمل مساعد لهم حتى لا ينقطعوا عن الغوص في سبيل البحث عن هذه النواقص.

وهناك أمور كثيرة ذكرها الأستاذ سيف، بحيث لا يفي عرضنا بها كلها، ولا يُغني عن قراءة الكتاب.

وهكذا نرى اثنين من أبناء الكويت وقد كَرَّسَا وقتهما وجهدهما لتخليد ذكرى العمل البحري في الغوص وفي السفر، فوصفا لنا كل شيء حتى الأمور الدقيقة التي تتألّف منها السفينة، فلقد كان وفاؤهم لوطنهم ولأهلهم عظيماً من هذا الوجه.

وما دمنا نثير مثل هذا الموضوع، فإن ما كان يتردد بين الناس في مجالسهم وفي أحاديثهم الخاصة من الأمور الوصفية التي يورد ذكرها المشاركون في الرحلات أَنْفُسُهُمْ.

هذا الذي ذكرناه أخيراً، وهو أحاديث المجالس نعني بها الأحاديث التي تتردد على ألسنة المشاركين في تلك الرحلات بعد مضي وقت من عودتهم وتوقفهم عن القيام بمثلها للأسباب التي ذكرناها. ومن المعروف أن في كل أسرة شخص أو أكثر ممن كانت لهم تجارب في حقل الغوص والسفر، ولديهم معلومات كثيرة عما يدور في أثناء تلك الرحلات التي كانت شبه مكتوبة على أبناء الكويت، فقد عرفنا أن هاتين الرحلتين كانتا ضمن مصدرين مهمين من مصادر الرزق.

ولذا، فإننا لا نعجب أن يجلس الأب أو الجد أو العم، أيَّاً كان الواحد منهم بين أبنائه وأحفاده فيقص عليهم قصة حياته البحرية، وحكاية عمله الشاق على متن السفينة، حيث يقاسي المتاعب، وتلعب به الأمواج، وتهدده وحوش البحر الضارية، وهو لا يحتاج إلى اختلاق أقاصيص لا أصل لها، وينقل عن غيره شيئاً مما سمع، بل هو يتحدث عما رأى، وعن معيشته البحرية بتمامها.

ومما ينبغي أن يُذكر قبل أن نقدّم النموذج الذي نريد تقديمه هنا، إن الحكايات التي يذكرها الأجداد الذين أشرنا إليهم عندما يتحدثون إلى أولادهم وأحفادهم في تلك المجالس، فإن حكاياتهم تكون - عادة - من نوعين. الأولى: هي حكاية التجربة الشخصية التي مرّت بالمتحدث. والثانية: حكاية رواها أصحابه البحَّارة في وقت راحتهم عندما تكون الرحلة بعيدة المدى والبحر هادئاً، والهواء غير عاصف.

وهذا نموذج من النوع الثاني أَنْقُلُهُ من كتاب اسمه «حكايات بحرية وشعبية»، وما فيه من حكايات إنما هي من نوع المرويات التي أشرنا إليها، وكان والدي - رحمه الله - يسردها لنا، وقد جمعناها في هذا الكتاب باسمه.

يقول: «هذه حكاية رجل من كبار التُّجَّار، له زوجة يعزها ويكرمها، وله ولدان أحدهما من هذه الزوجة، والثاني من زوجة أخرى، مملوكة للرجل. وكان هذا التاجِرُ يعتمد على الولد الثاني اعتماداً كبيراً في كل شيء، فهو يرسله إلى من يشاء، وهو الذي يُحضر حاجات أبيه ومستلزماته، ويقضي له كل ما يشاء بينما لا يُكلف الأب ابنه الأول بأية تكاليف.

وقد لاحظت الزوجة ذلك، وحزّ في نفسها أن يكون ميل الأب إلى ابنه الثاني أكثر من ميله إلى ولده منها. وفي يوم من الأيام نفذ صبرها فقالت له: كيف تترك ابنك العزيز، وترسل في أمورك ابنك الآخر؟ تترك ابن الحرة؟ وتتجه إلى حاجاتك إلى ابن المملوكة؟ قال لها: ولدك مترف، ولا يهتم بعملي، لذلك أعتمد على الآخر أكثر، قالت: لا، كيف يكون ذلك؟ ابني يعمل لك أفضل من الولد الثاني، فقال لها: أتريدين أن تري؟ قالت: نعم، فقال لها: إذن فإنني أخبرك الليلة.

أمسى الليل، وعند منتصفه قال لزوجته: اذهبي الآن إلى ابنك، وناديه إليّ، وقولي له: يا فلان، أبوك يريدك. فذهبت إليه وأخبرته بالأمر، فقال: إن شاء الله، قام ووضع رداءه على رأسه، وجاء إلى أبيه، دخل الغرفة وسلّم ثم قال: نعم يا أبي. آمر، قال له: أريدك الآن أن تكتب رسالة إلى الشيخ الفلاني حتى نرسلها إليه الليلة، فقال: يا والدي، الوقت الآن وقت ليل، من يرسل الآن رسالة في نصف الليل؟ انتظر إلى الصباح، وأنا أكتب ما تريد. فقال له صدقت يا بني، اذهب لكي تنام حتى الصباح.

ثم قال الرجل لزوجته: اذهبي فنادي أخاه. اطرقي عليه باب غرفته وقولي له أبوك يريدك. ذهبت فوراً وطرقت الباب وقالت له: أبوك يريدك قم إليه الآن. قال في نفسه: أبي يريدني؟ فرمى ملابس النوم، واستعد بلباس الخروج وحمل السلاح، وذهب إلى أبيه وهو متسلح جاهز لكل حادث، ودخل على أبيه فقال الأب: يا بني لا حاجة إلى سلاح، إنني أريدك أن تكتب رسالة إلى فلان فإننا نريد عزله عن عمله، فقال الولد: حاضر الساعة المباركة، وأدنى القلم ودواة الحبر، ثم كتب رسالة موجزة ولكنها كافية الغرض.

فقال الرجل لزوجته: هل رأيت الفرق بين الاثنين؟ ابنك يقول انتظر إلى الصباح، وهذا يأتي مسلحاً مستعداً لكل ما يحدث ويلبي طلبي دون أن يتردد.

هذا هو الفرق.

فسكتت بعد ذلك، ولم تعد تكلمه عن هذا الموضوع نهائياً.

ومن هنا، ننتقل إلى القسم الثاني من المقال بعد أن مهّدنا بمقالنا هذا لما هو قادم.

