دوليه

سيكون دربي مرسيسايد بين ليفربول متصدر ترتيب الدوري وجاره ايفرتون الأبرز في الدور الثالث من مسابقة كأس انكلترا اليوم. ويدخل ليفربول لقاء اليوم على ملعبه «أنفيلد» مرشحا لتخطي منافسه الذي أظهر تطورا في المستوى منذ ان تولى الاشراف عليه المدرب الايطالي المحنك كارلو أنشيلوتي خلفا للبرتغالي ماركو سيلفا، بعد فترة انتقالية وجيزة تولاها مهاجم الفريق السابق الاسكتلندي دنكان فيرغوسون الذي بات حاليا مساعدا للمدرب الجديد.

ودفع سيلفا ثمن خسارة فريقه أمام الغريم ليفربول بالذات 2-5 في الدوري الإنكليزي الممتاز في الخامس من ديسمبر.ومنذ بدء مهام المدرب السابق لنابولي في الإدارة الفنية، تغلب إيفرتون على بيرنلي 1-0 ونيوكاسل 2-1 قبل ان يخسر بصعوبة بنتيجة 1-2 أمام مضيفه مانشستر سيتي بطل الدوري وحامل لقب مسابقة الكأس.

ويقف التاريخ الى جانب ليفربول إذ أن ايفرتون لم يذق طعم الفوز في «أنفيلد» سوى مرة واحدة في الأعوام الـ19 الأخيرة وكانت في سبتمبر 1999 (1-0)، كما لم يحقق سوى ست انتصارات في المواجهات الـ52 الأخيرة مع ليفربول (على أرضه وخارجها). كما لم يخسر ليفربول في الدوري المحلي أي مباراة على ملعبه منذ أبريل 2017 في 51 لقاء.

ويختبر الفريق الأحمر فترة رائعة، اذ توج في الأشهر الماضية بلقب دوري أبطال أوروبا والكأس السوبر وكأس العالم للأندية، وأتم الخميس عاما كاملا من دون ان يمنى بأي خسارة في الدوري المحلي حيث يتابع زحفه بخطى ثابتة نحو التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1990.

وتفوق ليفربول على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري، وأعاد الفارق الى 13 نقطة عن أقرب مطارديه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، علما بأن فريق ملعب أنفيلد لديه مباراة مؤجلة. ومنذ خسارته في الثالث من يناير 2019 امام مانشستر سيتي 1-2، خاض ليفربول 37 مباراة فاز في 32 منها وجمع 101 نقطة وسجل 89 هدفا. وتلقى الفريق الأحمر خسارتين محليتين وحيدتين، وذلك أمام ولفرهامبتون في كأس انكلترا في يناير الماضي، وأمام استون فيلا في كأس الرابطة الشهر الماضي عندما أشرك تشكيلة رديفة بالكامل لأن موعد المباراة صادف عشية خوضه مباراته ضد مونتيري المكسيكي (2-1) في نصف نهائي كأس العالم للأندية في قطر.

