دوليه

دعا الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول متصدر الدوري الانكليزي أول من امس الى حماية لاعبيه من الاجهاد، بسبب برنامج مباريات فريقه المزدحم في الفترة الراهنة. وعلى غرار مدربين آخرين في الـ «برميرليغ»، عبر كلوب عن قلقه من متطلبات خوض المباريات الكثيرة ارضاء لنقل المباريات تلفزيونيا في فترة الاعياد.

ولا يملك كلوب سوى 12 لاعبا لائقا من تشكيلته، بعد سلسلة من الاصابات التي ضربت الفريق «الاحمر» في الاسابيع القليلة الماضية.

واضيف اخيرا لاعب الوسط الغيني نابي كيتا الى المصابين الكاميروني جويل ماتيب، اليكس اوكسلايد تشامبرلاين والبرازيلي فابينيو. ورأى مدرب بوروسيا دورتموند الالماني السابق ان المدربين يجب ان يشاركوا في نقاشات مع منظمي البطولات وشركات التلفزة للتوصل الى حل مناسب لجميع الاطراف.

وقال لمراسلين صحافيين أول من أمس «قلت ما يحب قوله شخصيا للاتحاد الاوروبي لكرة القدم، وفي مقابلات (وجهت رسائل) للاتحاد الدولي (فيفا) لانني لا اعرف احدا هناك، ولا اعتقد ان البرميرليغ أو الاتحاد الانكليزي او رابطة كرة القدم تشكك في رأيي». تابع «لا أقوم ذلك بسببي أنا فقط بل لانني اعتقد بان احدهم يجب ان يدافع عن اللاعبين».

وفاز ليفربول على ليستر سيتي 4-0 في 26 ديسمبر الماضي، ثم على ولفرهامبتون بعدها بثلاثة ايام 1-0، وشيفيلد يونايتد 2-0 الخميس، وهو يستعد لمواجهة ايفرتون اليوم في مسابقة الكأس.

