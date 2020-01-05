دوليه

يواجه الهداف الانكليزي هاري كين خطر الغياب عن الملاعب لفترة طويلة بعد كشف فريقه توتنهام أول من امس اصابته بتمزق في عضلات باطن الفخذ، خلال خسارة الفريق الاخيرة ضد ساوثمبتون في الدوري.وعرج كين (26 عاما) خلال سقوط الفريق اللندني على ملعب «ساينت ماريز»، فيما أقر مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو أنه يتوقع «أنباء سيئة» عن حالة مهاجمه المصاب في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر.

وخرج كاين مصابا في الدقيقة 75 من المواجهة التي خسرها سبيرز بهدف نظيف خارج قواعده أمام «ساينتس» في المرحلة الحادية والعشرين.وترجم توتنهام توقعات مورينيو الذي تحدث عن خروج لاعبه «لم يفكر مرتين، لم يأخذ بضع ثوان ليدرك مدى شدة الحالة»، في بيان لاحق أول من امس.وقال نادي شمال لندن «بعد التقييم نؤكد ان هاري عانى تمزقا في العضلات الباطنية لفخذه الايسر خلال اليوم الاول من العام الجديد ضد ساوثمبتون».وتابع «سيواصل طاقمنا الطبي مراجعة الاصابة مع استمرار مرحلة العلاج».

ورد كين، صاحب 27 هدفا في 31 مباراة هذا الموسم لفريقه وبلاده، على اصابته الموجعة مغردا «الاوقات الصعبة لا تدوم، بل الناس الاقوياء».ويحل توتنهام الذي يحتل المركز السادس في الدوري، ضيفا على ميدلزبره من الدرجة الأولى، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس انكلترا اليوم.

