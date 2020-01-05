دوليه

فشل إشبيلية باللحاق موقتا بريال مدريد ثاني الترتيب، باكتفائه بنقطة التعادل مع ضيفه اتلتيك بلباو السابع 1-1، أول من امس في المرحلة 19 من الدوري الاسباني. ورفع الفريق الاندلسي رصيده الى 35 نقطة في المركز الثالث. وعاد اشبيلية الى نتائجه المتقلبة اذ فاز مرة وحيدة في آخر اربع مباريات.وافتتح الفريق الباسكي التسجيل باكرا عبر اندر كابا بتسديدة ذكية خادعة من داخل المنطقة (15)، لكن اشبيلية عادل في الدقيقة 60 بهدف من نيران صديقة سجله اوناي نونييس محاولا ابعاد كرة عرضية. وسجل المهاجم التركي الشاب أنس أونال ثنائية مانحا فريقه بلد الوليد الرابع عشر نقطة التعادل أمام ضيفه ليغانيس وصيف القاع 2-2. وتخلف بلد الوليد باكرا على ارضه بهدف الدنماركي مارتن برايثوايت بمواجهة الحارس (4)، قبل ان يعادل أونال المعار من فياريال من مسافة قريبة (8). وسريعا ايضا، استعاد روكي ميسا تقدم ليغانيس الذي لم يخسر في اربع مباريات، قبل ان ينقذ اونال (22 عاما) بلد الوليد الباحث عن فوز اول سبع مباريات بهدف التعادل في الدقيقة 79. واصبح اونال اول لاعب يسجل ثنائية لبلد الوليد في الدوري منذ خافي غيرا ضد ريال بيتيس في مايو 2014.

