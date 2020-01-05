دوليه

ذكر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد، ان نجم الفريق البلجيكي إدين هازار سيغيب عن مسابقة الكأس السوبر الاسبانية التي تستضيفها مدينة جدة السعودية الأسبوع المقبل.وجاء كلام زيدان في مؤتمر صحافي أول من امس عشية مواجهة فريقه لخيتافي في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري المحلي، وهي الأولى لليغا بعد العطلة الشتوية. وقال زيدان إن هازار «مستبعد بنسبة 100 في المئة من الكأس السوبر. لن يسافر معنا. الامر يتعلق باستعادة عافيته».وتابع «آمل ان يعود تدريجيا معنا بعد الكأس السوبر» التي تستضيفها مدينة جدة السعودية بين الثامن من يناير و12 منه. ويلاقي ريال في نصف نهائي الكأس حامل اللقب فالنسيا الأربعاء، عشية مباراة نصف النهائي الثانية بين بطل الدولي برشلونة وأتلتيكو مدريد. وتعرض هازار الذي انضم الى صفوف النادي الملكي هذا الموسم، لإصابة في كاحله اثر احتكاك مع مواطنه توما مونييه خلال المواجهة ضد باريس سان جرمان ضمن دوري أبطال أوروبا (2-2) في 26 نوفمبر الماضي، وغاب بالتالي عن مواجهة الكلاسيكو (0-0) ضد الغريم التقليدي برشلونة على ملعب كامب نو في 18 ديسمبر الماضي. وكان التشخيص الأولي أشار الى تعرض اللاعب لكدمة تستوجب الراحة لمدة 10 أيام، قبل ان يتبين بأنه مصاب بشعر في القدم في مطلع ديسمبر ليستمر غيابه حتى الشهر الحالي.

