دوليه

قال مدرب برشلونة الاسباني ارنستو فالفيردي أول من امس أن حارس فريقه الألماني اندريه تير شتيغن سيغيب على الارجح عن الكأس السوبر الاسبانية الاسبوع المقبل في السعودية.

وأضاف في مؤتمر صحافي «صحيح انه يعاني مشكلات في الوتر. لن يكون قادرا على اللعب في الكأس السوبر. سيعود بعد الكأس السوبر».وكان النادي الكتالوني ذكر الاثنين ان تير شتيغن (27 عاما و24 مباراة دولية) يخضع لعلاج في ركبته اليمنى. واضاف ان قرار بدء علاجه كان قد اتخذ بعد المباراة الاخيرة للنادي قبل العطلة الشتوية ضد الافيس. وعما اذا كان الحارس الالماني الدولي يحتاج لجراحة، قال فالفيردي «لا أعرف، لست طبيبا. لكننا لم نتحدث عن ذلك. نهدف أن يتحسن ولم نصل الى هذا الحد». وفي ظل غياب تير شتيغن، سيحل بدلا منه الحارس البديل البرازيلي نيتو.

وتعاقد الحارس البالغ 30 عاما مع برشلونة من فالنسيا الصيف الماضي، لكنه خاض مباراة يتيمة معه ضد انتر الايطالي بعد ضمان برشلونة تأهله الى ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا. وقال فالفيردي «طباعه رائعة في التمارين والحياة اليومية. لا شكوك لدينا حوله». واستبعد فالفيردي رحيل اي لاعب من فريقه بعد انتقال لاعب الوسط كارليس الينيا على سبيل الاعارة الى ريال بيتيس «غادر لاعب لكنني لا افكر برحيل آخرين». ويغيب لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو امام اسبانيول لاصابة بوركه، فيما يستمر تعافي المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي من اصابة عضلية بفخذه.

