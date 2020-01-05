دوليه

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يسعى الأهلي والزمالك للحفاظ على نغمة الانتصارات في الدوري المصري الممتاز عندما يواجهان إف سي مصر وطنطا على الترتيب اليوم في الجولة الـ12 من المسابقة.

الأهلي خاض حتى الآن 9 مباريات في الدوري وفاز فيها جميعا ليحقق العلامة الكاملة ويتربع على الصدارة برصيد 27 نقطة. أما إف سي مصر فيأتي في المركز الـ13 برصيد 11 نقطة وخاض 11 مباراة ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة الابتعاد عن منطقة الخطر.

الأهلي يخطط بدوره للفوز والاحتفاظ بالعلامة الكاملة التي تقربه جولة بعد أخرى من اللقب خاصة مع تراجع منافسيه على اللقب هذا الموسم.

وأوصى طبيب الأهلي خالد محمود بضرورة منح الثنائي حسين الشحات ومحمود وحيد وقتا إضافيا من أجل التعافي من الإصابة.

ويعاني الشحات من الإصابة في العضلة الضامة بينما يشكو وحيد من آلام عضلية وكدمة في وجه القدم.

ومن المنتظر أن يدفع رينيه فايلر مدرب الأهلي بتشكيلة تضم محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانغ وأحمد فتحي ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ ومروان محسن.

وفي اللقاء الثاني يأمل الزمالك في الاحتفاظ بنغمة الانتصارات عندما يواجه طنطا.

وعاد الزمالك لطريق الانتصارات في الجولة الماضية بالفوز على أسوان بثنائية نظيفة بعدما فشل في تحقيق ذلك خلال 3 جولات متتالية.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 18 نقطة من 10 مباريات ويأمل في الفوز اليوم للتقدم في جدول الترتيب على أمل المحافظة على حظوظه الضعيفة للغاية في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

ويغيب عن الزمالك طارق حامد وفرجاني ساسي للإيقاف وحازم إمام للإصابة.

ولعب الزمالك مباراتي إنبي وإف سي مصر بدون الثنائي المميز في وسط الملعب طارق حامد وفرجاني لكنه لم يفز حيث خسر في الأولى وتعادل في الثانية وهو ما يخشى عشاق الفريق من تكراره اليوم.

ومن المنتظر أن يلعب باتريس كارتيرون مدرب الزمالك بتشكيلة تضم محمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمود الونش وأحمد عيد ومحمد عبد الشافي ومحمد حسن وأحمد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ومصطفى محمد.

ويحتل طنطا المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط من 11 مباراة وتفصله عن مراكز الهبوط نقطة واحدة وبالتالي سيسعى لاستغلال ظروف الزمالك للحصول ولو على نقطة.وفي لقاء ثالث اليوم يلعب المقاولون الوصيف بـ25 نقطة مع المقاصة السادس عشر بتسع نقاط.

