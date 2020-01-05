دوليه

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أكد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا يتهاون مع أي أخطاء تحكيمية، مشددا على اتخاذ قرارات تجاهها دون الإعلان عنها في الكثير من الحالات.

ويواجه التحكيم المصري انتقادات كبيرة هذا الموسم خاصة من الزمالك والاتحاد السكندري وسموحة وبعض الفرق الأخرى.

وقال الجنايني إن اللجنة الخماسية تتبع مبدأ الشفافية وتعتزم تطوير جميع الملفات المكلفة بها. وأوضح أن موضوع تقنية الـ VAR اتبعت فيه اللجنة جميع الإجراءات القانونية لمواجهة كل تفاصيله لمدة 3 سنوات ونصف التي تتجاوز عمر اللجنة الخماسية، منوها بأن اللجنة في انتظار موافقة الجهات المعنية ووزارة الشباب والرياضة لتجاوز أي عقبات قانونية في هذا الصدد. ولفت إلى أن المشاكل الكثيرة التي واجهت المسابقات المصرية بسبب التحكيم وأهمية الارتقاء بكافة عناصر اللعبة كانت أحد الأسباب الرئيسية لإصرارهم على المضي في تطبيق الـ VAR رغم ثقتهم في التحكيم المصري الذي يعتريه بعض المشاكل.وزاد: «المشاكل تعترض التحكيم على مستوى العالم ولجنة الحكام لم تقصر في العمل على تلاشيها بتكثيف العمل على تطوير المنظومة والارتقاء بعناصرها دون التهاون في التعامل مع بعض الأخطاء التحكيمية ومواجهتها حتى بدون الإعلان عن عقوبات».

