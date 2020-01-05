محلية

فعلاً شعرت بالسعادة عندما قرأت بالصحف في آخر يوم من 2019 أن هناك رؤية جديدة للرياضة الكويتية وسعدت أكثر بالأسماء الشابة التي شاركت في المؤتمر والذين أعرف بعضهم وأقدر فكرهم الشاب عن فكر الشياب؟ إلا أنني عندما قرأت ما بين سطور التحقيق الصحافي فوجدت التالي:

- كل محاور الرؤية تم إقرارها من قبل عن طريق قيادات بعض إدارات الهيئة السابقين أو من أعضاء مجالس الإدارة ولجانها وكان الأخ نائب المدير من ضمن أعضاء بعض اللجان في ذلك الوقت.

- آلمني ما ستكون عليه طريقة صرف قيمة الاحتراف الجزئي بالبصمة؟ والله «فشلة» للاعبين الذين سيبصمون كأنهم موظفون بالدولة... قبل التدريب وبعده! وياريت ما نشر هذا الخبر بالإعلام لأنكم فضحتم نظامنا الرياضي الركيك ... صج «فشلة»!

- موضوع تأمين اللاعبين تم إقراره من زمان بأن يكون من دخل وأرباح الاستثمار (إذ فشل استثمار النادي فما الحل؟) ولكن الكل يعلم أن النادي يعاني من فاتورة الكهرباء والماء... فهل تعتقد أنهم سيرضخون لتأمين اللاعبين... يا ريت؟

- تطوير المدربين ثقافياً وعلمياً وفنياً «اوكه» ولكن يجب أن يكون على خط ونظام الاتحاد الدولي وليس على نظام الهيئة. وأما الراتب فاعتقد ليس من حقكم ان تحددوه لأنهم ليسوا مدربين بمراكز الشباب. فهذا سوق أو بورصة المدربين لا تخضع لنظام حكومي؟

- شكرا على اهتمامكم بالحكام ولا تنسوا المراقبين لأننا وافقنا من قبل على مكافآتهم بس على أسس اتحادهم الدولي وليس كما ستنفذه وزارة المالية.

- إنشاء شركات بالأندية أنا لا احبذها لأنها لعبة إدارية فاشلة لتطوير اللعبة؟ ياريت تتابعوا ما يحدث في الإمارات وكم صرفوا وخسروا خلال عشرين سنه ماضية على هذه الفكرة الفاشلة (تمثيلية للمشاركة بالبطولات الكبرى).

- تحدثوا عن الاحتراف ونظمه المختلفة... للعلم الاحتراف يعني ان يكون اللاعب موظفاً عند النادي من غير متفرغات؟ وهل سيستطيع اللاعب الطالب بالمرحلة الثانوية أو بالجامعة الحضور صباحا للتدريب؟ إما ان تطبق الاحتراف صح وإلا فلا داعي من إضاعة الوقت... وخلك على مجنونك بتسمية أخرى للنظام الحالي (الاحتراف الجزئي) مثلا الى «مكافآت الأداء» بمستويات تنافسية جديدة.

- أخيرا اقترحوا مدة أربع الى ست سنوات لتطبيق الرؤية... السؤال المهم هو: هل نسقت مع وزارة المالية على كلفة هذه الرؤية ومدى إمكانية توفير السيولة المالية لها؟ هذا هو العائق الحقيقي لتطوير الرياضة الكويتية ليس من الأمس ولكن من العهود السابقة. فالأمر يحدده من يأتي في موقع القيادة ونحن لدينا كل يوم قائد أو تنظيم رياضي جديد؟

المهم الله يوفقكم ونتمنى أن تتحقق الرؤى المكررة الأخرى... فهي مخزنة بالأدراج من أيام الشيخ سلمان الصباح والشيخ أحمد المنصور... فأتمنى ان تحييها ... إن استطعت.

