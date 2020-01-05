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حجز اليرموك البطاقة الأخيرة لدور الستة في دوري كرة السلة بعد تغلبه على النصر 94-59 أول من أمس ضمن الجولة الاخيرة من البطولة، فيما اعتلى الكويت صدارة الترتيب بإلحاقه الخسارة الأولى بغريمه القادسية 92-75،في حين تغلب كاظمة على الجهراء 83-48. وتصدر الكويت الترتيب النهائي بفارق التسجيل عن القادسية الثاني وكاظمة الثالث بعد أن تساوى الثلاثي برصيد 23 نقطة، وجاء العربي رابعاً واليرموك خامساً والجهراء سادساً أيضا بفارق التسجيل بعد أن تساووا برصيد 19 نقطة وهو الرصيد ذاته لبرقان السابع الذي لم يتأهل.

وستخوض الفرق الستة المتأهلة دورياً من قسمين يتأهل من خلاله الفرق الاربع الاولى الى المربع الذهبي حيث يلعب الاول مع الرابع والثاني مع الثالث في نصف النهائي بنظام «بلاي اوف» من ثلاث مباريات يتأهل الى النهائي الفائز في مباراتين.

وجاءت مباراة القمة بين الكويت والقادسية بطيئة في بدايتها بسبب الاداء الفردي من الطرفين الامر الذي تسبب في عدم التسجيل اكثر من 8 نقاط للكويت و5 للقادسية في الدقائق الخمس الاولى من الربع الاول. ولم يتغيرالحال بعدها في ظل عشوائية الاداء من الطرفين وعدم وجود لعب منظم في الجانبين الدفاعي والهجومي، قبل ان يأخذ الكويت الأفضلية مع نزول عبدالعزيز ضاري بدلا من عبدالله الشمري غير الموفق لينتهي الربع لصالح الكويت 17-13.

وحقق القادسية التعادل سريعا في بداية الربع الثاني بفضل تميز البديل عبدالرحمن الشمري في الاختراق اسفل السلة الى جانب مساندة محسن مرتضى وبدر العتيبي، وتقدم القادسية 20-17 بثلاثية من ناصر الهجرس، قبل أن يعود الكويت الى أجواء المباراة بفضل تركي حمود ومحمد عدنان ليتقدم 26- 23، وتبادل الفريقان بعدها التقدم وسط اداء مغاير عن الربع الأول، وحقق المتألق تركي حمود التعادل للكويت 39-39 بثلاثية متقنة في الثواني الأخيرة من الربع الثاني. واخذ الكويت الافضلية في بداية الربع الثالث معتمداً على اختراقات عبدالله الشمري وعبدالعزيز ضاري الى جانب مساندة قائد العاب الفريق تركي حمود والشاب سهو سهو ليتقدم الابيض 52-45، طلب بعدها مدرب القادسية المقدوني جوردانكو دافيدكوف وقتاً مستقطعاً لاعادة ترتيب أوراق الفريق ليقلص الاصفر الفارق الى نقطة وحيدة 51-52، إلا أن الكويت فرض أفضليته من جديد مستغلاً أخطاء القادسية لينهي الربع الثالث لصالحه 62-55. وفرض الابيض سيطرته على الربع الاخير من خلال الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة واستغلال اخطاء لاعبي القادسية في التمرير والارتداد للدفاع وسط تألق لافت من لاعبه عبدالعزيز رمضان في الجانب الدفاعي لينجح في توسيع الفارق الذي وصل الى 17 نقطة في نهاية اللقاء92-75.

ادار اللقاء طاقم حكام خليجي مكون من القطري سيف الدوسري والسعوديين احمد الخميس وغسان حلواني.

