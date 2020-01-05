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أعلن اتحاد الجمباز أنه سينظم معسكراً تدريبياً للمنتخبات الثلاثة «العمومي والشباب والناشئين» في البرتغال خلال الفترة من 12 وحتى 26 يناير الحالي استعداداً للاستحقاقات المقبلة، ومن أبرزها بطولتا العالم اللتان ستقامان في شهر مارس المقبل ، الاولى في العاصمة الأذربيجانية باكو، والثانية في العاصمة القطرية الدوحة. ويترأس وفد المنتخب الى معسكر البرتغال امين صندوق الاتحاد عايد السهو، ويضم الوفد 16 لاعباً يمثلون المنتخبات الثلاثة الى جانب 3 مدربين، اذ يسعى الاتحاد من خلال هذا المعسكر الى النهوض بمستوى اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية قبل المشاركة في بطولتي العالم المقبلتين. وضمن نشاطاته في الموسم الحالي، ينظم الاتحاد خلال الفترة من 19 الى 23 يناير الحالي دورة التدريب التأسيسية الأولى للجمباز الايقاعي للاناث وذلك بالتعاون مع مركز عبدالله السالم لاعداد القادة. وافاد الاتحاد انه مستمر في تلقي طلبات التسجيل في الدورة حتى يوم 9 يناير، موضحا ان المشاركة مقتصرة على العنصر النسائي فقط.