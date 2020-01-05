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فرض المنطق نفسه بتأهل العربي والكويت إلى نهائي كأس ولي العهد بعد فوز الأول على النصر 1-0 والثاني على خيطان 2-0 أول من أمس الجمعة في الدور نصف النهائي لكأس ولي العهد.

وسيحتضن ستاد جابر المباراة النهائية يوم بعد غد بين الأخضر والأبيض اللذين يحملان العدد ذاته في مرات الفوز باللقب بـ 7 ألقاب لكل منهما، علماً بأن آخر نهائي بينهما في موسم 2014-2015 وانتهى بفوز العربي بنتيجة 4-2.

وبعد أن شهدت المسابقة مفاجآت عدة في الأدوار الأولى بخروج كاظمة والسالمية والقادسية، تجاوز العربي منافسه النصر بصعوبة بالغة وبهدف من ركلة جزاء سجله الليبي السنوسي الهادي (62)، فيما أوقف الأبيض مغامرة خيطان بالتغلب عليه بثنائية حملت توقيع يعقوب الطراروة (45+1) وعبدالله البريكي (79 من ركلة جزاء).

في اللقاء الأول الذي أقيم على ستاد الصداقة والسلام، بدأ البوسني داركو نيستروفيتش مدرب العربي اللقاء بطريقة دفاعية من خلال إشراك الوافد الجديد على الفريق السوري أحمد الصالح في قلب الدفاع إلى جانب أحمد إبراهيم وعلي عتيق مع الظهيرين محمد صفر ومحمد فريح، ولاعبي الوسط الدفاعي الإسباني تشافي توريس وعبدالله الشمالي وثلاثي المقدمة مشاري الكندري والسنوسي الهادي وفيصل عجب. في المقابل، دفع التونسي لطفي رحيم مدرب النصر كذلك بالوافد الجديد البحريني محمد الرميحي في المقدمة أمام الثلاثي أندرسون وسيد ضياء وطلال العجمي، مع ثنائي الوسط خالد شامان وخالد المطيري، ورباعي الدفاع معاذ الظفيري ولافي عماش وروبن وأحمد حسن والحارس محمد هادي.

وخلا الشوط الأول من الخطورة باستثناء انطلاقة لظهير النصر لافي عماش ومطالبته بركلة جزاء بعد احتكاكه بأحمد إبراهيم، لكن الحكم الإماراتي أمر باستمرار اللعب حتى بعد اللجوء إلى تقنية «الفار».

وفي الشوط الثاني أشرك مدرب العربي مهاجمه الجديد العاجي سيدريك هنري الذي حصل على ركلة جزاء بعد تدخل من المدافع أحمد حسن، ونجح السنوسي في ترجمة الركلة إلى هدف التقدم في الدقيقة 62.

واندفع النصر إلى الهجوم بحثاً عن تعديل النتيجة، لكنه اصطدم بالتنظيم الدفاعي الجيد للعربي الذي لعب الدقائق الثمانية الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد علي عتيق لتدخله العنيف على معاذ الظفيري. وسنحت بعض الفرص للعنابي كان أبرزها تسديدة روبن التي مرت بجوار القائم في الدقيقة الأخيرة من المباراة. وفي اللقاء الثاني لم يجد الكويت صعوبة في تجاوز خيطان بثنائية نظيفة، رغم صمود خيطان حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول عندما تمكن يعقوب الطراروة من افتتاح التسجيل اثر عرضية من عبدالله البريكي حولها الطراروة برأسه في شباك أحمد الدوسري.

وفي الشوط الثاني أضاف البريكي الهدف الثاني في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

