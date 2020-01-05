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انتقد مدير جهاز الكرة في نادي النصر فيصل العدواني الحكم الإماراتي يحيى الملا الذي أدار مباراة فريقه مع العربي في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ولي العهد.

وخسر النصر المباراة بهدف دون رد، وطالب لاعبوه بركلتي جزاء، لكن الحكم لم يحتسبهما، وقال العدواني في لقاء تلفزيوني: «نحن لم نظلم لكننا سُرقنا، هنالك ركلة جزاء واضحة في الشوط الأول والحكم لم يحتسبها رغم رجوعه للفار، كما كانت لنا ركلة واضحة جداً في الشوط الثاني لكن الحكم لم يرجع إلى تقنية الفار، ولا أعرف السبب الذي منعه من الرجوع إلى التقنية رغم أن الحالة واضحة جداً». وأضاف: «من الظلم أن تذهب جهود اللاعبين الذين يستعدون منذ فترة طويلة سدى»، مطالباً اتحاد الكرة باختيار حكام على قدر المسؤولية. وأوضح: «هذا الحكم حصل على الشارة الدولية قبل 3 أيام فقط».

