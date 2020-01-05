يلتقي القادسية مع الجهراء اليوم في لقاء ودي استعداداً لمباريات الدوري الذي سيستأنف الأسبوع المقبل. وفاز القادسية على الساحل بنتيجة 6-0 في مباراة ودية جمعتهما الخميس الماضي. وخرج القادسية من الدور التمهيدي لكأس ولي العهد بخسارته أمام العربي بركلات الترجيح، كما خرج الجهراء من الدور ذاته بخسارته أمام الصليبخات 0-1. ويخوض القادسية مواجهته المقبلة امام النصر يوم الاحد المقبل في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، فيما يخوض الجهراء مباراته المقبلة يوم 17 يناير امام خيطان في الجولة الحادية عشرة من دوري الدرجة الأولى.