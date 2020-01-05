الاخيرة

إنَّهُ من أهل الكويت الطيبين رجل عرفته منذ زمن طويل وعرفت أولاده، وهو الشيخ عبدالرحمن عبدالله العبيدان، كان يسكن في منزل قريب منا وكنت أشاهده في أيام الجمع والأعياد حين يؤدي الصلاة خلف الشيخ أحمد خميس الخلف، وأصلي خلفه في مسجد الصقر الذي كان إماماً فيه طول حياته. ثم صرت أراه أيام الجمع في مسجد المطير بضاحية عبدالله السالم، إذ كان إبَّان حياته حريصاً على التواجد في هذا المسجد، وبخاصة حينما كان خطيبه وإمامه الشيخ محمد سليمان الجراح، ولم أنقطع عن رؤية هذا الرجل الطيب إلا بعد أن أقعده المرَضُ وكبر بالسن وصار لا يستطيع الخروج إلى هذه الأماكن التي أحبها وتعلّق قلبه بها، ثم طواه الموت في سنة قَرِيبَة.

ولد الشيخ عبدالرحمن عبدالله العبيدان في منطقة القبلة من العاصمة الكويتية، وذلك في سنة 1910م، واشتهر بأنه كان معلماً ورجلاً من رجال الدين الذين يلجأ إليهم السائلون عن أمور دينهم.

عندما بلغ من عمره المرحلة التي يستطيع فيها تلقي الدراسة، ألحقه أهله وهو صغير بمدرسة الملا محمد المهيني، وكانت من المدارس الأهلية المشهورة في وقته ذاك، ودرس عند الملا عبدالعزيز العنجري الذي تَحَدَّثتُ عنه مراراً وتلقيت بعض الدروس في مدرسته الأهلية التي درس فيها عدد كبير من أهل الكويت من مختلف الأعمار، لأن أبا ناصر صاحب هذه المدرسة قد عمّر طويلاً، وأنشأ المدرسة في وقت مبكِّر من حياته، ولذا فقد طال أمد عملها، ودرست فيها أجيال من أبناء الكويت، ذكرت منهم الأستاذ عقاب الخطيب والأستاذ عبدالمحسن الرشيد وأخيراً الشيخ عبدالرحمن العبيدان.

وأتيحت لعبدالرحمن فرصة الالتحاق بالمدرسة المباركية ولكنه تركها بعد فترة قصيرة لكي يلتحق بمدرسة أهلية أخرى هي مدرسة الملا محمد الحميدي، وكان قبلها قد عاد إلى مدرسته الأولى مدرسة الملا عبدالعزيز ناصر العنجري.

وكما درس في المدارس الأهلية فإنه بعد أن اكتفى بما حصله من تعليم اتجه إلى العمل، فقام بأول عمل له لدى الشيخ أحمد خميس الخلف الذي كانت له مدرسة خاصة، وكان الشيخ عبدالرحمن يدرِّس فيها القرآن الكريم، وانتقل بعدها إلى مدرسة الملا محمد بن شرف ثم مدرسة عبدالله مبارك بوقريص، وكان في جميع هذه المدارس يتولى تعليم القرآن الكريم، وقد علم كثيرين من أبناء الكويت الذين كانوا يتلقّون دروسهم في المدارس الأهلية التي قام بالتدريس فيها.

ورغبة منه في تحسين دخل أسرته فإنه كان خلال فترات عمله بالتدريس يعمل في مجال الغوص وكانت رحلة الغوص من الأعمال التي يهتم بها أبناء الكويت، ويحرصون على الانخراط فيها لأن في ذلك مجالاً للكسب إذا وفق الله الغاصة فحصلوا على اللآلئ التي يبيعونها في ذلك الوقت بِثَمنٍ مُجْزٍ ولم يكن بيت من بيوت الكويت يخلو من مشارك في إحدى هذه الرحلات التي تتم سنوياً في موسم محدد البدء والانتهاء، ولذا وجدنا السفن التي تنطلق إلى هذا العمل البحري المهم ذات أعداد كبيرة، بل ومذهلة من حيث العدد.

وقد فرغ الشيخ عبدالرحمن العبيدان للغوص على اللؤلؤ مع إحدى السفن الكويتية لمدة ثلاثة مواسم كان يعمل في اثنتين منها غيصاً بمعنى أنه هو الذي يغوص إلى أعماق البحر بحثاً عن اللؤلؤ.

وأما الموسم الثالث، فقد صار سيباً، والسيب هو الذي يسحب الغائص من قاع البحر بواسطة حبل خاص مربوط بالغائص من أحد طرفيه، أما طرفه الثاني فيمسك به السيب الذي يجب أن يكون منتبهاً فيجر الغائص في الوقت المناسب، وهو الحبل الذي يسمَّى في المصطلحات البحرية الكويتية القديمة: الإيدا.

وأكسبته هذه المواسم الثلاثة حباً للبحر، إذ صار بعد ذلك مُولَعاً بارتياده، وصيد السمك فيه على سبيل الهواية، وكان له أصدقاء هوايتهم صيد السمك مثله، وهو يخرج معهم عندما يخرجون ويعود سعيداً بما حصل عليه من أسماك وما قام به من رياضة بحرية مُشَوِّقَةٍ.

وأمضى الفترة الأخيرة من سنوات عمره في الإمامة بمسجد الصقر، وأحياناً في مسجد الشيخ أحمد الخميس عند غيابه في خارج البلاد. وأخيراً بالمسجد القريب من جمعية كيفان التعاونية، أثابه الله، فقد كان محبوباً لدى الجميع نشيطاً إلى أعماله كلها. رحمه الله.

