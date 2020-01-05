وطن النهار

تابع وزير الصحة د.باسل الصباح بحرص مع لجنة التحقيق المحايدة التي شكلها من الوزارة وكلية الطب للوقوف على ملابسات وفاة مواطنة في أحد المستشفيات الحكومية، ومعرفة ما اذا كان هناك اهمال من عدمه تسبب في وفاة المواطنة لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية اذا ثبت ذلك.

ومن جانب اخر ضمن جهود وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية على مدار الساعة في اجازة مطلع العام الميلادي الجديد كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند أن الوزارة تلقت عبر ادارة الطوارئ الطبية 332 بلاغا، وذلك في اليوم الأول من هذا العام الموافق 1 يناير 2020، منها 9 بلاغات تمت الاستجابة لها عبر الاسعاف الجوي.

جاء في مقدمة هذه البلاغات الأمراض الباطنية، حيث بلغ مجموع الحالات 135 بلاغا، فيما تلتها حوادث الطرق 48 بلاغا، و31 بلاغا لحالات أمراض الجهاز الدوري و23 بلاغا لأمراض الجهاز التنفسي، و10 بلاغات لحالات السقوط و7 بلاغات فيما يخص أمراض السكري، فيما بلغت عدد الحالات النفسية 3 بلاغات، وحالة واحدة ضمن بلاغات أمراض النساء والولادة، اضافة الى بلاغات أخرى. هذا وقد بلغ مجمل سيارات الاسعاف التي تعاملت مع البلاغات خلال اليوم الأول من مطلع هذا العام 118 سيارة.

يذكر أن ادارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة تتلقى البلاغات على مدار الساعة طوال العام، من خلال منظومة التواصل مع غرفة العمليات الرئيسة.

كما نقل المتحدث الرسمي الى جميع العاملين في الوزارة من أطباء وهيئة تمريضية وفنيين واداريين، شكر وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح وقيادات الوزارة، لما يبذلونه من جهود مخلصة، للقيام بمسؤولياتهم الانسانية والمهنية أثناء عطلة بداية العام الميلادي الجديد.

